Je ne peux pas croire que je n’ai jamais vu ou posé de questions à ce sujet auparavant, mais il s’avère que vous pouvez extraire des données de Steam et savoir combien coûterait tout le catalogue du service. Et c’est … beaucoup moins que vous ne le pensez probablement?

Chenggang Wang a un petit site appelé Buy All Steam Games, et il suit en permanence la plate-forme et découvre la valeur cumulative de toute la vitrine. Cela signifie que nous pouvons non seulement obtenir des données historiques (la valeur totale a plus que doublé depuis 2017), mais également vérifier les baisses qu’il faut quand il y a une grosse vente.

Cela inclut les jeux, bien sûr, mais Wang a précisé avec moi que cela comptait également les DLC et tout ce que vous pouvez y acheter, comme des bandes sonores et des copies numériques de livres d’art.

J’aurais pensé que 538 000 $ me rapporteraient peut-être la moitié du DLC de Crusader Kings II, pas la boutique entière.

Notez que le chiffre total est approximatif, car la valeur fluctue constamment à mesure que de nouveaux jeux sont ajoutés et que les titres individuels ont des ventes ou des remises spécifiques sans rapport avec des événements plus importants comme les soldes d’été.