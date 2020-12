WiiU n’a peut-être pas été un succès commercial pour ceux de Kyoto, bien au contraire. Cependant, et comme nous l’avons déjà commenté sur NextN, c’est une machine qui nous a laissé des histoires vraiment impressionnantes (voir «gamer coat»). Et cela doit avoir pensé un possesseur de ladite plate-forme après avoir envoyé sa console à la SAT. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’ils ont trouvé à l’intérieur …

Et c’est que l’utilisateur de Twitter Sam_Nama a raconté, à travers un post sur ledit réseau social, comment après avoir envoyé sa WiiU en réparation, il a fini par trouver, en son sein, sa propre alliance. Et, curieusement (comme dirait Las Ketchup), la chose a plus de sens qu’il n’y paraît au premier abord. Et, comme il l’a expliqué, sa fille de 2 ans a introduit sa bague de mariage dans la console elle-même (de sorte que plus tard, ils disent que la WiiU n’était pas polyvalente). Après ce qui s’est passé, et comme prévu, la console a cessé de fonctionner et Sam_Nama a été contraint, ne connaissant pas la raison de l’échec, de l’envoyer au service technique.

WiiU 修理 に 出 し た ら 無 く し た 結婚 指 輪 出 て き た pic.twitter.com/k1Lg7Rvkoh – ぐ で さ む (生) (@sam_nama) 19 décembre 2020

Le SAT n’a pas hésité à extraire ladite bague et à retourner la console réparée. Quelque chose qui, comme l’a reconnu la personne affectée reconnaissante, était un grand geste de la part de Nintendo. Enfin, et en tant que morale? Le protagoniste de cette histoire particulière, nous recommande de ne pas faire confiance aux plus petits, de ne pas baisser la garde et d’essayer de ne pas laisser d’objets de valeur à portée de main. Quelque chose qui, comme tous les parents de NextN le savent déjà, est le premier de la mère / du père, non?

