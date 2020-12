Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 15/12/2020 19:14

En attendant la version améliorée qu’il nous a promis CD Projekt Red, il y a un moyen de jouer The Witcher 3: Chasse sauvage à 60FPS en PlayStation 5. Cependant, pour ce faire, il est important de sacrifier une partie importante du jeu, en plus cela n’est possible que pour ceux qui ont une copie physique du titre.

Similaire à d’autres jeux, The Witcher 3 a sa fréquence d’images limitée à 30 sur toutes les consoles, mais si vous voulez en profiter à 60FPS sur PS5, il suffit d’avoir la version de base du jeu sans aucune mise à jour. Comme vous l’avez peut-être vu dans la vidéo ci-dessus, le titre fonctionne très bien, mais ne pas avoir de type de mise à jour installé représente certainement un risque.

Comme cela se passe avec Cyberpunk 2077, The Witcher 3 C’était un jeu qui a fait ses débuts avec beaucoup de bugs, jusqu’à ce que ses développeurs le corrigent et maintenant l’expérience est beaucoup plus stable et amusante qu’elle ne l’était lors de son lancement.

La source: GalacticGamer

Nintendo s’excuse pour les récents rapports de buggy sur Switch

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.