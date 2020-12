343 Industries nous avaient déjà dit qu’elles allaient bientôt révéler de nouvelles informations sur Halo infini. Le studio a tenu sa promesse et a finalement partagé de nouveaux détails sur la nouvelle aventure Master Chief. Bien qu’il y ait de bonnes nouvelles, tout le monde ne sera pas heureux de connaître le Mise à jour de la fenêtre de publication: automne 2021. Oui, le titre a subi un autre retard, car les développeurs ont besoin de plus de temps pour livrer un travail qui répond aux attentes.

Accepter la critique

Grâce à Halo Waypoint, certains membres de l’étude ont fait connaître l’état actuel de Halo Infinite, mais ont également profité de l’occasion pour clarifier certaines situations du passé. Acceptons-le le gameplay révélé en juillet était assez décevant parmi de nombreux joueurs, et 343 Industries en sont conscients. En fait, ils admettent eux-mêmes ne pas être à la hauteur:

“L’objectif principal de la démo de la campagne était de montrer Halo Infinite pour la première fois. Alors que ce point a généralement atterri comme nous le voulions, la réalité est que l’art et les images n’étaient pas au niveau que nous avons pour Halo, même sur un travail qui est toujours en cours. ”

C’est précisément à cause de ce qui précède que Halo Infinite a retardé sa date d’arrivée initiale. Initialement, le plan de Microsoft était de le lancer aux côtés de la Xbox Series X / S le 10 novembre, un objectif qu’ils ne pouvaient pas atteindre. Cela a non seulement endommagé l’image de la franchise, mais aussi le catalogue de lancement de ces consoles de nouvelle génération. Cela vaudra-t-il la peine d’attendre presque un an? D’après les informations qu’ils ont révélées aujourd’hui, tout semble indiquer qu’ils le sont.

Le directeur créatif de Halo, Joseph Staten, a pris les rênes de la sortie pour rassurer la communauté. Celui-ci s’engage à reporter Halo Infinite à l’automne 2021 Cela n’a pas été une décision facile. Cependant, il a été transparent avec le motif: “Cette discussion se résumait à une vérité fondamentale: nous avions besoin de plus de temps pour bien faire les choses. Cela signifiait faire des efforts pendant l’automne, donner à l’équipe le temps de se ressourcer pendant les vacances, puis revenir en janvier pour terminer le match dans un environnement sain. “

‘Halo Infinite’ améliore sa section graphique

Et pour montrer qu’ils avancent, 343 Industries a publié de nouvelles images Halo Infinite. Les images présentent un saut graphique évident par rapport à la démo que nous avons vue en juillet – salut, Craig. En outre, ils expliquent que les commentaires de leur communauté ont été essentiels pour identifier d’autres domaines à améliorer. Cependant, l’étude avait déjà identifié les sections qui nécessitaient un effort plus important. Tels que «l’éclairage indirect, le comportement des matériaux, la représentation du feuillage et des arbres, les nuages, les transitions et la fidélité des caractères».

“La fidélité visuelle est un objectif très important pour Halo Infinite. Les équipes graphiques et artistiques travaillent en étroite collaboration pour créer le jeu Halo le plus engageant de tous les temps », expliquent-ils. Pour conclure, 343 Industries a mobilisé le soutien de sa communauté ces derniers mois:« Restez ouvert aux commentaires critiques et recherchez les domaines dans lesquels nous pouvons apprendre et faire mieux font partie intégrante de notre culture au 343. “

L’article Il faudra être patient: «Halo Infinite» attendra que l’automne 2021 soit publié dans Hypertext.