Complètement extensible et inconfortable Sticky est un jeu indépendant basé sur la physique à venir en 2021.

Ce n’est certainement pas le genre de nouvelles que nous nous attendrions à livrer le dernier jour de l’année, mais nous sommes tombés sur un jeu tellement absurde et amusant, ce serait un crime de l’ignorer: c’est Complètement Stretchy & Unconfortably Sticky, un jeu indépendant basé sur physique – et inspiré par Sludge Life – dont le titre dit tout: «complètement extensible et inconfortablement collant».

Le développeur australien Daniel Ferguson partage depuis quelques mois clips drôles sur le projet sur son compte Twitter personnel, et en novembre, il était également possible de jouer une démo disponible pour une durée limitée. Mais qu’est-ce qui rend ce jeu si spécial? Que ce soit son gameplay simple et insouciant, l’atmosphère pastel calme ou le rareté De ses personnages, si absurdes en apparence mais tout à fait logiques dans l’usage de la raison, le fait est qu’il a un certain charme captivant.

La simplicité et humour de Complètement extensible et inconfortablement collant réside dans l’utilisation de la physique: nous utilisons un seul bras flexible pour se balancer à travers l’étrange ville qui donne vie au jeu, en explorant chaque recoin, quelle que soit sa hauteur. Comme vous pouvez l’imaginer, il existe de nombreuses sources dans l’environnement qui créent plus ou moins d’impulsion, mais aussi toutes sortes d’objets avec lesquels interagir. En explorant, nous trouvons les personnages les plus bizarres.

Clairement semblables au poisson-globe hors de leur habitat naturel, les habitants de cette ville amusante racontent des histoires simples et entrelacées. «Le train ne fonctionne pas», dit-on. Si vous allez à la gare, vous trouverez un ouvrier frustré: «le travail n’est pas réel». «Pourquoi es-tu chez moi? dit un autre, quand nous entrons pour le saluer. C’est stupide? Vous avez raison. Voulons-nous y jouer? Bien aussi. Le jeu devrait être prêt mi 2021 sur PC, dit son auteur, même s’il pourrait peut-être aussi atteindre «d’autres plates-formes» si les bonnes conditions sont réunies.

En savoir plus: Complètement extensible et inconfortablement collant et Daniel Ferguson.

