Le salon de la société se concentrera sur les créateurs japonais et leurs jeux.

Si vous espériez entendre l’actualité de la Xbox Series X lors du prochain grand salon du jeu vidéo, réduisez vos attentes. Ce matin, le compte Xbox officiel a détaillé le type d’annonces qui nous attendent dans le cadre de son événement Tokyo Game Show 2020. Des actualités très variées, même si l’une des choses que nous ne verrons pas est l’actualité la nouvelle génération du Redmond.

Et c’est qu’hier, il a été confirmé que la Xbox organiserait un événement de 50 minutes pour ouvrir la foire la plus importante d’Asie, qui n’a pas tardé à exciter les fans auparavant. nouvelles possibles sur Xbox Series X, que ce soit sa date et son prix comme l’annonce de la soi-disant Xbox Series S comme point d’entrée de la génération. Cependant, le récit officiel de la marque le précise: « ne pas [habrá] nouvelles nouvelles sur la prochaine génération« .

Maintenant, que verrons-nous pendant votre heure de présentation? Selon l’entreprise elle-même, la Xbox Game Showcase de la foire japonaise sera « une célébration de la créateurs et jeux japonais« ce qui indique que nous verrons une annonce à leur sujet. Il y aura également des informations sur les mises à jour en cours pour Microsoft Flight Simulator, ainsi qu’un échantillon de la créativité de la communauté japonaise Minecraft. Le tout avec une option de retransmission en japonais complet, ce qui démontre l’engagement de la marque sur ce territoire.

À un peu plus de deux mois de la première de la nouvelle génération, la date et le prix sont encore inconnus des nouvelles consoles. Bien qu’il ne semble pas que TGS 2020 soit la date choisie pour rencontrer la Série X, certains initiés comme Klobrille laissent entendre que son annonce aurait lieu. avant la foire, même si cela ne cesse d’être des rumeurs dans une année où les plans changent tous les jours. Nous vous rappelons que la Xbox Series X a sa première confirmée en novembre, sans connaître le jour, et si vous souhaitez revoir son futur catalogue avant la première, voici toutes les annonces de son événement de juillet.

Plus d’informations sur: Xbox Series X, Next Gen et Tokyo Game Show 2020.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["xseries"]).setTargeting("publisher", ["microsoft"]).setTargeting("genre", ["otros","hardware"]).setTargeting("game", ["xbox-series-x"]).setTargeting("url_sha1", "d2edfbfe66110fb0ec8b0a092870ad2c043540bc");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');