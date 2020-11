Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 13:26

Vous vous souviendrez sûrement des rumeurs sur Microsoft et son éventuelle acquisition de SEGA, qui étaient totalement faux. Cela dit, il a maintenant été révélé que Genda, une société japonaise spécialisée dans les casinos et les jeux, a acheté une filiale majeure de SEGA, ce qui pourrait conduire l’entreprise à se retirer des arcades l’année suivante.

D’accord avec Genda, la raison de l’achat est que “les deux sociétés travailleront main dans la main pour revitaliser l’industrie du divertissement et créer un environnement où tout le monde peut s’impliquer, y compris les fabricants, les opérateurs et les utilisateurs.”

Il est à noter qu’à compter du 3 décembre, Genda détiendra 85,1% des actions de SEGAMais ne vous inquiétez pas, cela n’affectera pas leur division de jeux vidéo, mais plutôt les arcades, les restaurants, la restauration rapide et plus encore. Selon un rapport de Tech Raptor, les arcades de SEGA a subi un coup dur lors de cette pandémie et ne sont plus une entreprise rentable, donc l’une des premières actions de Genda les retirera. Cela se produira évidemment dans Japon.

