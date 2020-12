Jim Ryan a déclaré que le prix avait été décidé avant le début de la pandémie.

Nous avons été avec le neuvième génération de consoles en déplacement, alors que la Xbox Series X et la Xbox Series S ont commencé cette nouvelle étape passionnante le 10 novembre; quelques jours plus tard, la PlayStation 5 est sortie. Sony comme Microsoft sont submergés par la demande et connaissent un excellent lancement commercial, avec records des deux machines, également en Espagne.

Notre prix recommandé [de PS5] a été déterminé plus tôt cette année, avant le verrouillage Jim RyanAu cours de l’année, les deux sociétés ils ont mis du temps en nous donnant deux informations fondamentales lorsqu’une nouvelle console est mise sur le marché: date de départ et prix. Il était tellement surpris qu’ils se sont dépêchés jusqu’au dernier moment, que spéculer alors ils attendaient tous les deux que l’autre révèle ses cartes. Bien que ce soit une bonne histoire, il semble que ce n’était pas le cas, selon quelques mots de Jim Ryan, chef de PlayStation.

Dans une récente interview avec le magazine Bord (et que l’on sait grâce à wccftech), Ryan a parlé du prix de la PS5, qui portait décidé avant de la crise sanitaire causée par le coronavirus: “[…] Nous avons planifié notre gamme de produits à la fin de l’année dernière. Notre prix recommandé a été déterminé au début de cette année (2020), avant l’accouchement. Nous sommes allés de l’avant et avons exécuté ce que nous voulions faire. “

De plus, le prix de 399 euros pour la PS5 sans lecteur et de 499 euros pour la PS5 normale n’a pas été affecté pour le coronavirus: “Non, non, non [cambió], non. Nous avons pu lancer PlayStation 5 à 399 euros, avec toute la puissance et l’ensemble des fonctions de la console, au même prix que nous avons lancé PS4 en 2013. C’était important pour nous, et nous sommes très heureux avoir pu le faire. 399 euros ça a très bien fonctionné pour nous la dernière fois et nous aimerions [repetir]”.

Selon ces nouvelles informations de Jim Ryan, il n’y avait pas d’attente par Sony pour connaître le prix de la nouvelle Xbox. Ryan, qui est allé jusqu’à dire qu’il ne recommanderait à personne de créer une console en pleine pandémie et qu’il n’avait jusqu’à présent pas de PS5 à la maison, a déclaré en cela même entretien Ils continueront à créer des jeux PlayStation 4 aussi longtemps qu’il le faudra.

