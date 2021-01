Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 18/01/2021 16:42

Comme vous le savez sûrement déjà, HBO travaille avec Sony et Naughty Dog pour créer une série de Le dernier d’entre nous. L’histoire sera basée sur le premier jeu, et aura comme scénaristes Neil Druckmann et Craig Mazin, créateur de la célèbre série, Tchernobyl. On ne sait toujours pas à qui seront les acteurs Joel et Ellie, mais on sait déjà qui dirigera l’épisode pilote.

Kantemir Balagov a été confirmé pour diriger le premier chapitre de la série. Ce réalisateur russe est surtout connu pour son travail sur Proximité et Beanpole, ce dernier était même sur le point d’être nominé pour le oscar en 2019. Les deux projets ont reçu de nombreux autres prix et sont des productions aux thèmes sérieux et dramatiques. À ce stade, on ne sait pas s’il dirigera également d’autres épisodes.

Pendant, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a mentionné que cette série, avec le Inexploré, ne sont «que le début» de l’entreprise en termes d’autres projets au-delà des jeux vidéo.

