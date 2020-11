L’entreprise promet des nouvelles pour 2021 et au-delà, avec une vision à long terme.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, de plus en plus de jeux annoncent leur développement afin d’être publiés en 2021 ou au-delà, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series X, mais … Qu’en est-il de Stadia? Bien que le manque d’annonces et de nouvelles puisse sembler inquiétant, Google indique clairement qu’il n’y a aucune raison de craindre. exister plus de 400 jeux en développement à venir sur Stadia dans les années à venir.

Nous avons créé une feuille de route avec environ 400 jeux en développementJack BuserDans une interview pour MobileSyrup, le directeur du jeu de Stadia, Jack Buser, a statué sur les plans de publication de son service pour les années à venir, où promet une tonne de jeux pour vos utilisateurs: “Ce que je peux vous dire maintenant, c’est que nous avons créé une feuille de route avec environ 400 jeux qui sont actuellement en développement, par 200 développeurs. “

“Alors, quand ces jeux arriveront, soit dans l’année civile 2021 ou après, c’est quelque chose dont vous pouvez être clair sur le fait que vous allez entendre des nouvelles de notre part à l’avenir “, dit Buser. En cela, le directeur réitère que ses plans se concrétisent développer le catalogue Stadia, et qu’ils le font toujours en pensant au succès à long terme, plutôt qu’à un impact à court terme: «Aurons-nous plus de développeurs et de jeux sur la plate-forme? [en 2021]? Bien sûr. Mais franchement mon équipe a presque fini avec [los planes para] 2021 “

“Maintenant même on pense à 2022, c’est ce sur quoi nous nous concentrons. Et 2023 est un peu notre objectif. 2021 est en pleine forme. J’espère que cela vous donne une idée de l’échelle à laquelle nous travaillons«Avec une vision à long terme, et la promesse que 2021 offrira de nouvelles fonctionnalités, nous verrons si Stadia parvient enfin à émerger au cours des prochaines années. Nous vous rappelons que le service a reçu l’arrivée d’Ubisoft + avec les jeux de l’entreprise. gala, et que les tests Stadia sur les appareils iOS ont commencé ce mois-ci.

