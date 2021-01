Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous pensez que Nintendo en a fini avec son activité amiibo, vous vous trompez. La société, bien qu’à un rythme plus lent, continue de lancer de nouveaux chiffres à partir de plusieurs franchises. Il a récemment annoncé la date de sortie des prochains et Capcom a révélé qu’il en produirait également 3 qui fonctionneront avec Monster Hunter: Rise. Eh bien, cette société japonaise a eu une surprise pour les fans de la série, car elle vient de révéler qu’il y aura un ensemble de chiffres qui seront très spéciaux et difficiles à obtenir.

Monster Hunter: Rise fera ses débuts très prochainement en exclusivité sur Nintendo Switch et son lancement sera accompagné de 3 figurines pouvant interagir avec le jeu, une de Palico, une autre de Palamute et une de plus de Magnamalo, le monstre qui jouera dans cet épisode.

Alors que nous nous rapprochons de la première, Capcom publie plus de détails sur le titre et a annoncé aujourd’hui la sortie d’une édition spéciale à 3 chiffres du jeu. Cet ensemble de figurines ne sera pas si rare car on ne le trouve qu’au Japon (comme les autres figurines amiibo de la franchise), mais il sera encore plus exclusif car, contrairement aux autres éditions amiibo or, cette édition de l’amiibo i]Monster chasseur[/i] Il ne peut pas être obtenu en magasin, mais le seul moyen d’en obtenir un est de participer à un tirage au sort.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Yacht Club Games a sorti un amiibo Shovel Knight doré.

Très peu de personnes pourront obtenir l’ensemble amiibo doré

Capcom a révélé via son site officiel qu’il avait formé un partenariat avec 7-Eleven au Japon pour promouvoir le lancement de Monster Hunter: Rise au Japon, où il est très populaire.

Dans le cadre de cette campagne, les joueurs qui achètent une carte de téléchargement Monster Hunter: Rise dans les magasins 7-Eleven ou Lawson du 25 janvier au 11 avril recevront des éléments du jeu tels que des incitations à l’achat, un fond d’écran et Egalement un billet pour participer à une tombola dans laquelle il y aura 711 prix Monster Hunter, parmi lesquels le set amiibo doré se démarque. Comme rapporté par Nintendo Wire, le nombre de sets amiibo qu’il y aura est inconnu, mais il est clair que ce sera très rare.

Au cas où vous ne le sauriez pas, laissez-nous vous informer que Capcom publie généralement des éditions d’or des amiibo. Il a mis en vente, par exemple, un Mega Man avec la première de Mega Man: Legacy Collection et a donné 1 amiibo en or de Rathalos and the Rider et 1 amiibo en argent de Rathian et Cheval dans le cadre d’un tournoi Monster Hunter Stories, Ceux-ci ont été ajoutés à la sélection d’amiibo en or ou en argent existants qui ont été mis en vente, tels que Gold Mario, Silver Mario et Gold Shovel Knight.

Nous vous laissons avec une image conceptuelle de l’ensemble très rare.

Image: Capcom

Comment recevez-vous cette nouvelle? Êtes-vous fan de Monster Hunter? Souhaitez-vous obtenir ces objets de collection? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous avez répondu oui à la deuxième question, sachez que l’édition collector de Monster Hunter: Rise a déjà été confirmée pour arriver au Mexique, mais la mauvaise nouvelle est qu’elle est déjà épuisée sur Amazon. En revanche, si vous êtes intéressé à y jouer, nous vous informons que vous pouvez déjà l’essayer grâce à une démo que vous pouvez désormais télécharger. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Monster Hunter ou amiibo en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source