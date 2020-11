Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 09:59

Bien que le PS5 Il est sur le marché depuis quelques jours maintenant, beaucoup de gens n’ont toujours pas leur console. C’est parce que la nouvelle plate-forme de Sony a manqué d’unités. Avant ce problème, Jim Ryan, PDG de SIE, a mentionné qu’ils travaillaient déjà à résoudre ce problème.

Dans une interview avec BBC Radio 1 Newsbeat, Ryan a mentionné que Sony travaille déjà pour répondre à la forte demande de la PS5 partout dans le monde, pour que les joueurs obtiennent leur nouvelle console en fin d’année. Voici ce qu’il a commenté:

“Tu peux être sûr [los jugadores] que nous travaillons très fort pour approvisionner les magasins avant et après Noël. Nous fabriquons plus de PS5 dans cet environnement difficile par rapport au lancement de la PlayStation 4. Si les gens ne peuvent pas en trouver une au lancement, nous sommes vraiment désolés et nous nous en excusons. Ce sera une version plus importante [que el de PS4]. Et je pense que compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers. “

Compte tenu de cela, Ryan a mentionné que la plus grande leçon qu’ils ont apprise ces derniers mois est: “que je ne referai plus jamais ça en cas de pandémie”. Finalement, Le PDG a noté que le DualSense est l’un des éléments les plus importants de la PS5 et l’un des aspects distinctifs de la console. Dans des sujets connexes, voici comment la PS5 fonctionne sur un écran 1080p. De même, c’est à quel point la PS5 est robuste.

BBC Radio 1 Newsbeat

