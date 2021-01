Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Slam Dunk, la série d’animation sportive classique, reviendra avec un nouveau film. Mieux encore, il s’agit d’une production animée, évitant ainsi toute catastrophe qui pourrait venir avec le format live-action.

Comme le dit Siliconera, Takehiko Inoue, créateur de Slam Dunk, a annoncé que sa populaire série manga et anime aura un nouveau film. Parallèlement à cette annonce, seul un teaser animé a été partagé qui montre le logo de la franchise et rien d’autre.

Pour le moment, il y a très peu de détails sur cette production. Ce qui est un fait, c’est qu’il a déjà un site officiel et un compte Twitter. Nous savons également que Toei Animation sera l’entreprise chargée de réaliser sa production.

【ス ラ ム ダ ン ク】 映 画 に な り ま す! #slamdunkmovie pic.twitter.com/jWqvCnASxj – 井上 雄 彦 Inoue Takehiko (@inouetake) 7 janvier 2021

Qu’est-ce que Slam Dunk?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Slam Dunk est un manga et un anime de sport qui était très populaire dans les années 1990. Bien qu’il n’ait pas obtenu le succès massif de productions shonen comme Dragon Ball Z ou The Knights of the Zodiac, il l’a fait. a réussi à être une série connue dans le monde entier.

Le manga Slam Dunk a commencé en 1990 en nous racontant l’histoire de Hanamichi Sauragi, un délinquant juvénile qui rejoint une équipe de basket inspirée par une fille qu’il aime. Cela dit, il a un talent pour le sport, alors il finit par faire partie d’une équipe talentueuse avec beaucoup de potentiel de gloire.

Le manga Slam Dunk s’est vendu à plus de 120 millions de volumes dans le monde avec une publication originale qui a commencé en 1990 et s’est terminée en 1996. Pour sa part, l’adaptation animée a eu une émission originale d’octobre 1993 à mars 1996.

