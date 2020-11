Maintenant, il fait partie de la coopérative où Enad Global 7, avec les auteurs d’Immortal Unchained.

La coopérative Enad Global 7, une société mère telle que Toadman Interactive (Immortal Unchained) ou Big Blue Bubble (Foregone) a acheté le studio de développement Jeux de Piranha, auteurs de MechWarrior Online et MechWarrior 5: Mercenaries pour 24,1 millions de dollars. Selon le portail Games Industry, les deux tiers de ce montant ont été payés en espèces et les 33% restants en actions.

Un montant supplémentaire de 48,6 millions de dollars sera versé (moitié en numéraire, moitié en actions) si certains objectifs non précisés sont atteints d’ici 2025. Le communiqué indique également que les 65 personnes qui composent l’équipe continueront fonctionnant indépendamment lorsque les accords seront finalisés au début de 2021, les joueurs ne devraient donc pas être choqués par cette décision.

Récemment, nous avons constaté que MechWarrior 5 avait mis fin à la période d’exclusivité avec l’Epic Games Store, ce qui signifie qu’il sortira prochainement sur d’autres plateformes: Steam, GOG et Microsoft sur PC, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series X | Cependant, le DLC Heroes of the Inner Sphere, initialement prévu pour décembre, sera en chasse jusqu’au printemps.

MechWarrior 5 a une note moyenne de 74% sur Metacritic, basée uniquement sur l’avis de la presse spécialisée. Pendant son séjour sur Epic Games Store, c’était l’un des premiers jeux à recevoir un support de mod, donc le bazar de mods disponibles pour les utilisateurs est susceptible de croître considérablement lorsqu’il atteindra les domaines de Valve.

