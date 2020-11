Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Maintenant oui, il semble que rien, ni personne, n’empêchera Cyberpunk 2077 de faire ses débuts et bien que les fans en attente du nouveau travail de CD Projekt RED aient hâte de se perdre dans Night City, il y a encore un doute pour un secteur important. Récemment, CD Projekt RED a présenté des séquences de jeux fonctionnant sur Xbox Series X | S et PS5, où cela semble incroyable, ainsi que sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X, mais beaucoup se demandent ce qui se passera sur les consoles de base et le La société polonaise a répondu.

Comment Cyberpunk 2077 fonctionne-t-il sur PS4 et Xbox One?

Lors du récent rapport financier de CD Projekt, Adam Kicinski, le PDG de la société, a parlé du processus de développement final de Cyberpunk 2077 et de ce que cela signifie pour ses performances sur les consoles de base, PS4 et Xbox One. Un manager, qui confirme peut-être les rumeurs qui existaient autrefois, les semaines de travail supplémentaires après le dernier retard annoncé ont permis de s’assurer que le jeu fonctionnait bien et de manière optimale sur les consoles standard.

En ce sens, Kicinski a assuré que Cyberpunk 2077 est étonnamment bon sur PS4 et Xbox One grâce au travail accompli: “Nous avons eu ces 3 semaines supplémentaires et nous avons réalisé beaucoup de choses dans cette dernière ligne droite. Par conséquent, nous pensons que le jeu fonctionne très bien. sur toutes les plates-formes. Bien sûr, la qualité est un peu inférieure à celle des autres consoles, mais elle semble étonnamment bonne, je dirais, pour un si grand monde. Donc, avec une qualité inférieure, mais très bonne. réponse”.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source