La prochaine génération arrivera enfin la semaine prochaine. Désormais, il n’y a pas de meilleur moyen de lancer une console que l’un des jeux les plus populaires du moment. C’est vrai, nous voulons dire Fortnite. Maintenant Aujourd’hui Epic Games a confirmé toutes les améliorations que cette bataille royale aura sur PS5 et Xbox Series X | S.

Quant aux consoles Microsoft, il a été révélé que dans la série X, le jeu pourra fonctionner en 4K à 60 ips, tandis que dans la série S, nous pourrons profiter 1080p au même nombre d’images par seconde. Sur ce même thème, les effets visuels ont été considérablement améliorés, y compris des designs complètement nouveaux pour la tempête et les explosions. D’autre part, le mode écran partagé a déjà un support à 60fps. Enfin, les performances de chargement ont été considérablement améliorées, ce que l’on peut remarquer dans les textures et dans la rapidité d’entrée dans un jeu dès le début du jeu.

Maintenant, en ce qui concerne la version PS5, les améliorations visuelles et de performances sont les mêmes que dans la Xbox Series X, mais le DualSense, le contrôle de la console, fera passer l’immersion au niveau supérieur. Le retour haptique rend les déclencheurs résistants et elles ressemblent un peu plus aux armes caricaturales qui caractérisent tant ce jus. De même, Fortnite prendra en charge les activités, avec lesquelles vous pourrez choisir votre mode préféré dans le menu.

Concernant vos progrès, vous serez heureux de savoir que Vous pouvez transférer toutes vos informations de la version PS4 vers PS5 et de Xbox One vers Series X | S sans aucun problème. Dans des sujets connexes, ce sont les améliorations que God of War aura sur PS5. De même, Netflix et d’autres plateformes de streaming arriveront sur Xbox Series X | S dès le premier jour.

Via: Jeux épiques

