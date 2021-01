L’artiste Hossein Diba sculpte Rochell’le à partir d’un dessin du légendaire jeu Rockstar.

Rock star suivez des modèles très bien définis lors de la conception des couvertures des jeux de la saga Grand Theft Auto: si vous examinez une boîte depuis GTA 3 (2001), vous verrez un casier avec des personnages comme ceux avec lesquels votre famille ne veut pas que vous traîniez , et dans au moins l’un d’entre eux, vous trouverez un femme avec des vêtements ou des poses suggestifs que vous ne trouverez peut-être pas dans le jeu lui-même. Eh bien, l’artiste de caractère turc Hossein Diba a décidé d’adorer le fille sur la couverture du légendaire San Andreas (souvent identifié au chanteur fictif Rochell’le) avec un modèle 3D hyper réaliste.

Bien sûr, la tâche de recréer n’importe quel personnage de cette discipline artistique est plus que louable en soi, mais dans ce cas particulier, nous devons ajouter le fait que le modèle original est juste un dessin montré en une seule pièce, et aussi un qui ne pourrait même pas être pleinement apprécié. En d’autres termes, il n’y avait pas de référence complète et absolue à laquelle se référer lors de l’adaptation, donc certaines parties comme le tatouage sur le dos ou les chaussures tombent uniquement sur le imagination de l’artiste.

Même ainsi, la modélisation finale est totalement fidèle à l’original tant dans la pose que dans les proportions et l’expressivité. Si vous aimez ce genre d’adaptations, prenez note: le même auteur a également montré son dévouement à d’autres personnages de GTA tels que Niko Bellic, Claude, Tommy Vercetti ou Carl Johnson. Des protagonistes qui, désormais, cèdent la place à un design iconique pour la franchise.

En attente des nouvelles de GTA 6

Cela fait environ 7 ans que Rockstar a sorti son fantastique Grand Theft Auto V dans les magasins du monde entier et, un an plus tard, a lancé son action sur Xbox One et PS4, et plus tard également sur PC. Depuis lors, le studio s’est très attaché à donner vie au populaire GTA Online, qui a récemment présenté sa formidable extension de contenu Frappant Cayo Perico avec une extension du scénario de jeu comme une grande nouveauté.

Quel est son problème nouvel épisode de la série? Pour l’instant, Rockstar a seulement confirmé le lancement de GTA 5 sur PS5 et Xbox Series avec de meilleurs graphismes et un contenu exclusif, sans donner de détails sur sa prochaine étape avec cette saga de référence. En l’absence de nouvelles, ici en Jeux 3D Nous parlons de 7 choses que nous voulons voir dans GTA 6.

