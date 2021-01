Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme pour de nombreuses séries de jeux vidéo, 2021 sera une année extrêmement importante pour Sonic the Hedgehog, car elle marquera les 30 ans du lancement du premier jeu de la franchise. Il n’y a pas encore de détails sur la façon dont SEGA célébrera cet anniversaire, mais à la fin de l’année dernière, il a été accidentellement révélé qu’une série Netflix sur le hérisson était en préparation et, si vous êtes enthousiasmé par ce projet, il y a de bonnes nouvelles, car en savoir plus sur lui.

Au milieu du mois dernier, Netflix a accidentellement annoncé qu’il développait une nouvelle série animée Sonic, qui serait dirigée par les sociétés Wild Brain et Man of Action Entertainment et qu’elle présenterait des infographies, en 3D.

Étant une annonce prématurée, ni Netflix ni SEGA n’ont donné plus de détails à ce sujet, mais récemment, plus de détails sont apparus. Les informations non officielles proviennent de l’écrivain de bande dessinée Ian Flynn, qui travaille sur la série de bandes dessinées officielle Sonic the Hedgehog.

La nouvelle série Sonic aura apparemment une aventure originale

Lors d’une session de questions et réponses sur BumbleKast (via Nintendo Life), le projet a été rappelé jusqu’à présent non officialisé de la série Sonic pour Netflix et à cet égard la création a confirmé qu’elle ne sera pas basée sur les bandes dessinées d’IDW Publishing, la société Editeur américain de bandes dessinées, de romans graphiques et de livres d’art, chargé de publier la série de bandes dessinées Sonic.

Cela dit, la nouvelle production Netflix devrait raconter une aventure tout à fait originale sur le hérisson. Cependant, nous vous invitons à prendre cela comme une information non officielle, car, comme nous l’avons mentionné, SEGA n’a pas encore officialisé l’annonce de la nouvelle série animée Sonic.

SEGA ne révèle toujours rien officiellement sur ce projet Sonic, mais en 2021, la franchise aura 30 ans, elle devrait donc faire partie des multiples annonces que la société se prépare à célébrer l’anniversaire en grand avec les fans. du hérisson.

SEGA a récemment partagé des images inédites de divers jeux Sonic et il a été confirmé que dans le cadre de son 30e anniversaire, une encyclopédie sympa sera publiée cette année. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Sonic the Hedgehog en visitant cette page.

