Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après plus de 100 millions d’unités vendues et 7 ans de jeux plébiscités, il semble que le cycle PlayStation 4 soit sur le point de s’achever. Ce qui se passe, c’est que de nouvelles informations indiquent que plusieurs modèles de console de dernière génération seront abandonnés.

Ce qui se passe, c’est que Cheesemeister, un utilisateur de Twitter qui partage des informations sur les jeux au Japon, a signalé que différents magasins signalent que certains modèles PlayStation 4 seront abandonnés. C’est pourquoi ils n’auront plus d’unités à vendre.

Mais quels sont les modèles concernés? Nous vous présentons la liste complète ci-dessous:

PlayStation 4 500 Go Glacier White PlayStation 4 To Jet Black PlayStation 4 1 To Glacier White PlayStation 4 2 To Jet Black PlayStation 4 Pro 1 To Glacier White

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un utilisateur reçoit un cadeau surprise de Sony pour avoir attendu de réparer sa PS4

“Chers clients: en raison de l’arrêt de la production par le fabricant, les produits suivants ne seront pas réapprovisionnés.”

・ PS4 500 Go Blanc glacier

・ PS4 1 To Noir jais

・ PS4 1 To Blanc Glacier

・ PS4 2 To Noir jais

・ PS4 Pro 1 To Blanc glacier pic.twitter.com/nub3lxcJGX – Cheesemeister (@ Cheesemeister3k) 3 janvier 2021

Il est important de se rappeler que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de quelque chose de similaire. Ce qui se passe, c’est qu’il y a plusieurs semaines, il a été révélé sur le site officiel de Sony que la PlayStation 4 Pro avait été abandonnée. Cela semble indiquer que Sony se concentre sur la production de plus d’unités de la PlayStation 5 pour répondre à la demande impressionnante.

Sony n’a pas fait d’annonce officielle à ce sujet

Cependant, il est important de noter que, jusqu’à présent, Sony n’a publié aucune déclaration à cet égard. Autrement dit, il n’a pas émis de message confirmant que ces modèles seront abandonnés.

Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Pensez-vous que le moment est venu pour Sony d’arrêter la PlayStation 4? Dites le nous dans les commentaires.

Vous recherchez plus d’informations sur PlayStation? Vous les trouverez dans ce lien.