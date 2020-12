Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans l’une des précédentes présentations de Sony pour révéler la PlayStation 5, Square Enix a participé et l’a fait en emportant non seulement Final Fantasy XVI, mais également Project Athia, la dernière propriété intellectuelle de la société. On ne sait toujours pas grand chose de ce nouveau jeu, mais ils assurent qu’il s’agit de l’un des plus gros projets de la société japonaise et qu’elle pariera beaucoup dessus.

Parmi les jeux qui amélioreront la PlayStation 5, il y a Project Athia, un titre qui, pour le moment, nous le savons, est développé par Luminous Productions, sera un monde ouvert et que les joueurs pourront l’explorer en profitant des caractéristiques et de la puissance de la console comme si Il s’agira de gameplay sur PC.

Eh bien, une nouvelle franchise pourrait ne pas dire grand-chose du succès qu’elle espère obtenir après n’avoir montré qu’une seule bande-annonce. Cependant, selon des informations non officielles, il est assuré que Project Athia sera le prochain titre phare de Square Enix.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le projet Athia pourrait également venir sur Xbox Series X | S, mais après une longue période.

Square Enix voulait garder le projet Athia secret

Nous le savons grâce à l’initié Imran Khan, qui, dans la dernière édition du podcast Kinda Funny Games (via GamingBolt), a révélé que Square Enix considérait le projet Athia comme son prochain grand jeu et en quelque sorte un projet familier pour le PDG du jeu. compagnie.

Selon les informations, Square Enix investirait massivement dans le jeu en dépit d’être une nouvelle propriété intellectuelle. Un autre détail intéressant est que Square Enix voudrait éviter à tout prix de divulguer la publicité Project Athia. Pour cette raison, la société, afin de garder le développement secret, a même fait croire aux gens que Project Athia était en fait Final Fantasy XVI. En fin de compte, Square Enix a apparemment réussi, comme le révèle le projet Athia a surpris les fans lors de la présentation PlayStation.

Puisque nous parlons de Project Athia, on s’attend à ce que le protagoniste de l’aventure soit le personnage qui apparaît dans la vidéo et beaucoup pensent qu’Ella Balinska (Charlie’s Angels, 2019) serait l’actrice qui a servi de base à la conception du personnage virtuel. Mais tout cela n’est pas confirmé. Nous vous invitons donc à prendre cela comme quelque chose de non officiel.

Que pensez-vous de ces détails? Le projet Athia a-t-il retenu votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Project Athia est en cours de développement pour PlayStation 5, cependant, le titre arrivera également sur PC et 2 ans plus tard, il pourrait atteindre plus de consoles. Il n’y a pas de date provisoire pour la première. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées au titre en visitant cette page.

