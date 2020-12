Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le mois de décembre a déjà commencé et il ne reste que quelques jours avant la cérémonie des Game Awards 2020. Comme les années précédentes, des prix seront remis aux jeux les plus remarquables de l’année et il y aura également des annonces très importantes de diverses entreprises. L’un de ceux qui a déjà fait allusion à sa présence est Microsoft et plusieurs pistes suggèrent qu’il fera une annonce très importante lors de l’événement.

Les Game Awards 2020 auront lieu la semaine prochaine et ce sera un événement que les fans de la marque Xbox ne voudront certainement pas manquer, car une annonce de Microsoft est attendue, selon les informations du journaliste et initié de l’industrie Jeff Grubb ( via Video Games Chronicle), reconnu pour avoir divulgué avec certitude et des mois à l’avance Mass Effect: Legendary Edition. Malheureusement, Grubb n’a pas fourni plus de détails.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Il a déjà été confirmé qu’il y aura des nouvelles du nouvel âge des dragons aux Game Awards 2020.

Quelle annonce Microsoft et Xbox pourraient-ils préparer?

Avant de vous enthousiasmer, nous vous rappelons que le jeu Xbox le plus attendu, Halo Infinite, ne sera peut-être pas présent, comme son développeur, 343 industries, l’a déjà confirmé.

Cela ne veut pas dire que Microsoft ou Xbox ne préparent pas de surprises d’une grande pertinence pour l’événement. Les utilisateurs pensent qu’au moins il y aura une annonce liée au Game Pass principalement parce que dans l’annonce officielle des jeux de décembre, l’adieu était: “Rendez-vous aux Game Awards, amis.”

Dans Fortnite, la saison 5 du chapitre 2 a déjà commencé, ce qui attire l’attention pour ses multiples collaborations, comme Kratos, de God of War. Eh bien, des informations non officielles sont apparues ces derniers jours indiquant que le Halo Master Chief viendra également au jeu, et les Game Awards 2020 pourraient être le bon moment pour officialiser l’annonce.

Nous vous rappelons que Xbox et Microsoft ont utilisé les Game Awards 2020 comme une vitrine importante pour faire connaître des projets importants, car lors de la cérémonie de l’année dernière, ils ont présenté la Xbox Series X au public.

Nous vous rappelons que chez LEVEL UP, nous aurons une couverture étendue de l’événement. En attendant, nous vous invitons à voir la bande-annonce officielle de l’événement, éditée par Geoff Keighley.

Qu’attendez-vous de cet événement? Que pensez-vous que Microsoft annoncera? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que cette cérémonie aura la présence virtuelle de plusieurs célébrités en tant que présentateurs, il a déjà été confirmé que Brie Larson, Gal Gadot et Tom Holland seront là. D’autre part, certaines sources assurent qu’ELDEN RING est presque terminé et pourrait être présenté lors de l’événement.

Les Game Awards 2020 auront lieu jeudi prochain, le 10 décembre. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette cérémonie en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

