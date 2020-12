Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’annonces pertinentes et de grandes surprises aux Game Awards 2020, nous pouvons dire que les fans de FromSoftware ont été déçus car ils s’attendaient à des nouvelles sur ELDEN RING, le nouveau projet du studio. Malgré certains indices, tout semble indiquer que 2020 se terminera sans nouvelles du jeu, mais les fans n’auront pas à attendre aussi longtemps selon un initié de premier plan du secteur.

Comme nous vous l’avons dit quelques jours avant les Game Awards 2020, certaines sources ont suscité l’attente en disant que le titre en était à sa dernière étape de développement, il était donc très probable que nous le sachions lors de l’événement, surtout si nous prenions en charge présente des indices de certains membres de Bandai Namco, le distributeur du jeu.

En raison de ce qui précède, les fans de jeux soulsbourne avaient augmenté leurs attentes à l’égard de l’événement, qui aurait eu beaucoup de révélations, pour finalement être laissés à vouloir voir quelque chose de nouveau sur le jeu. Ironiquement, ELDEN RING a déjà remporté un prix des Game Awards pour être le jeu le plus attendu.

De nouveaux indices suggèrent que nous connaîtrions ELDEN RING au début de 2021

La bonne nouvelle est qu’apparemment, ils n’auront pas à attendre longtemps pour en savoir plus sur le titre, car une nouvelle annonce pour le jeu ne devrait pas être dans «des mois et des mois».

Ces détails proviennent du journaliste Jeff Grubb, qui a commenté le dernier podcast GamesBeat (via Video Games Chronicle) sur l’absence du jeu aux Game Awards 2020. Selon les informations de Grubb, FromSoftware et Bandai Namco n’ont pas montré le jeu lors de l’événement, ils travaillent évidemment dessus et ils avaient apparemment tout à montrer pour cela, mais ils ont juste décidé qu’ils ne le feraient pas.

«Ils travaillent évidemment sur ce jeu… ils ne l’ont pas montré là-bas. [The Game Awards 2020] mais je pense qu’ils pourraient probablement le faire s’ils le voulaient. Je pense qu’ils sont dans cet état. Mais donnons-lui un mois ou deux de plus », a déclaré Grubb.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Phil Spencer, directeur de la Xbox, a déjà joué à ELDEN RING et a donné son avis là-dessus.

Jeff Grubb a prouvé ses sources fiables

La chose intéressante est que cela coïncide avec ce que Lance McDonald a mentionné, un autre informateur qui, bien qu’il n’ait pas mentionné qu’il serait dans The Game Awards 2020, a partagé qu’une de ses sources lui a révélé que le jeu est déjà dans sa phase finale de développement. Selon Grubb, il a entendu quelque chose de similaire, et s’est même risqué à dire que si l’attente pouvait durer plus de jours ou de semaines, l’annonce ne devrait pas être “dans des mois et des mois”.

«Voici une chose que j’ai entendu dire que je peux dire: soyez un peu plus patient, mais juste un peu plus. Cela ne veut pas dire des jours, et je ne pense pas que cela signifie des semaines, mais cela ne veut pas dire des mois, des mois et des mois », a ajouté Grubb.

Comme vous pouvez le voir, ce sont des informations non officielles, nous vous invitons donc à les considérer comme une possibilité. Cependant, les fans devraient être encouragés, si l’on tient compte du fait que ces détails proviennent de Grubb, un informateur qui a fait preuve de certitude lors du partage de rumeurs, car il dispose de sources fiables. Rappelez-vous qu’il a atteint des dates d’événements plusieurs jours à l’avance et a même révélé l’existence de Mass Effect: Legendary Edition près de six mois avant Electronic Arts.

Que pensez-vous de ces informations? Pensez-vous que nous sommes proches de l’actualité d’ELDEN RING maintenant? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous vous avons fait part de déceptions dues à des annonces qui ne sont pas arrivées pour vous rappeler que l’un des jeux qui était prévu pour l’événement est le retour de Silent Hill. Bien que, contrairement à ELDEN RING, l’existence de ce jeu ne soit pas officiellement connue, de nombreux informateurs affirment qu’il s’agit d’un véritable projet Konami.

ELDEN RING n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait arriver sur PlayStation 4, Xbox One et PC, bien que compte tenu de son heure de sortie, il pourrait également arriver sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

