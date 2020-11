Le vol laisse les utilisateurs sans console jusqu’en décembre et la société leur offre une compensation.

Ils volent un camion au Chili pour voler des produits électroniques de grande valeur. Nous ne parlons pas de l’intrigue de l’un des films Fast & Furious, mais d’un événement réel qui s’est produit récemment dans le pays sud-américain, et qui implique un camion rempli de consoles PlayStation 5 à distribuer. Le journal La Tercera de Santiago de Chile raconte ces événements survenus dans le pays, après la chaîne de magasins Falabella informer vos utilisateurs d’un retard dans les commandes.

Dans le message, émis par le magasin aux utilisateurs concernés, Falabella annonce que certaines commandes ont dû être retardées en raison du vol de l’un des camions qui distribuaient les consoles PlayStation 5. Et, avec cela, ils devront attendre jusqu’à le deuxième envoi le 15 décembre pour recevoir leurs consoles: “Nous sommes conscients que l’attente pour votre PlayStation 5 a été longue, depuis le début le distributeur ne s’est pas conformé la date convenue, nous retardant avec les livraisons », commence la déclaration.

Le camion du distributeur PlayStation qui les a transportés s’est fait voler Falabella“Nous savons que la date à laquelle vous deviez recevoir la console était aujourd’hui, mais le camion du distributeur PlayStation qui les a déplacés a été agressé, nous laissant sans aucun de ces produits. En raison de cette situation, la nouvelle date de livraison sera malheureusement le 15 décembre. “En raison de la situation, selon Redgol, Falabella propose aux joueurs compensation sous la forme d’un code PlayStation Plus d’un an, ainsi que d’une carte cadeau d’une valeur 50000 pesos chiliens pour votre magasin, environ 55 euros.

Un grand malheur pour les utilisateurs concernés, d’autant plus que c’est une PlayStation 5 qui est épuisé partout dans le monde, et dont les nouvelles unités quittent les magasins au moment de l’ouverture des réservations. Espérons que plus aucun événement comme celui-ci ne se produira, et que disposition de la console peut suivre son cours normalement pendant les prochains mois.

Nous vous rappelons que PS5 est maintenant disponible dans la plupart des pays, et que dans 3DJuegos, vous pouvez consulter une analyse complète de PlayStation 5 où nous passons en revue les fonctions et les caractéristiques de la nouvelle machine. De même, vous disposez de l’analyse de leurs jeux de lancement, comme l’analyse de Spider-Man Miles Morales, l’analyse de Demon’s Souls et l’analyse de Sackboy: A Big Adventure.

En savoir plus: PlayStation 5, PS5, Chili, Consoles et Nouvelle génération.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');