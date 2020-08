De quoi Call of Duty Modern Warfare et Warzone avec des tricheurs, il semble qu’il n’y ait pas de fin. À chaque nouvelle saison, le titre Activision revient à se remplir d’utilisateurs utilisant des hacks pour obtenir un avantage dans les jeux. Ces avantages vont de la vision à travers les murs à la visée littéralement automatique sur la tête de vos adversaires. Evidemment, ces pièges déforment le jeu et finissent par frustrer les joueurs honnêtes, qui à plusieurs reprises finissent par négliger le titre pour ne pas «perdre de temps».

La situation est aggravée lorsque c’est une personne connue qui commet ces pièges pour profiter en trompant vos followers. Comme cela est arrivé à l’utilisateur de Twitch, MrGolds, un streamer Warzone bien connu qui a été surpris par ses téléspectateurs en train de tricher en direct. Karma voulait également que son jeu déloyal soit découvert alors qu’il se vantait de sa capacité à tirer dans COD Warzone.

La fenêtre du programme EngineOwning, où les commandes de triche sont affichées, est apparu lors de sa diffusion et les joueurs ont mis le feu au chat. Bien sûr, de nombreux téléspectateurs ont dénoncé la situation. Et malgré le fait que MrGolds ait nié avoir utilisé le programme en partageant un clip sur son profil Instagram, Twitch a déjà pris des mesures, suspendant son compte, on ne sait pas si définitivement ou temporairement.