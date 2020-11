Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un titre d’horreur qui a attiré l’attention des fans du genre est Martha is Dead, un titre annoncé il y a près d’un an, qui arriverait sur les consoles PlayStation, Xbox, PlayStation et PC. Cependant, il y a quelques mois, des indices sont apparus indiquant qu’il n’atteindrait pas PlayStation 4 et PlayStation 5, malgré ce qui avait été dit à l’origine. Heureusement pour tous les utilisateurs de cette marque, ils pourront profiter du jeu, puisqu’il a été confirmé qu’il arrivera également sur ces consoles.

Le développeur LKA et le distributeur Wired Productions ont confirmé il y a quelques heures que Martha is Dead fera également ses débuts sur PlayStation 4 et PlayStation 5, en plus de Xbox One, Xbox Series X | S et PC, ce qui avait déjà été confirmé.

Comme nous vous l’avons dit, il y a quelques semaines, LKA a supprimé toute référence au jeu sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ce qui nous a fait penser que le titre serait une exclusivité Xbox sur consoles, mais à la fin ce ne sera pas comme ça et on ne sait pas pourquoi il y a eu ces changements.

Décryptez la mort mystérieuse de Martha sur PlayStation 4 et PlayStation 5

La bonne nouvelle est que le titre sera disponible sur de nombreuses plates-formes et LKA l’a dévoilé avec une bande-annonce terrifiante qui mélange un style de théâtre de marionnettes avec des sections de jeu mystérieuses mettant en vedette la voix de la jumelle de Martha, une jeune fille. qui a été retrouvé mort près d’un lac.

Dans ce titre, qui se déroulera dans une Toscane sombre de la Seconde Guerre mondiale, la sœur de Martha cherchera des réponses et traitera des secrets qu’elle porte également. C’est un titre d’horreur qui communiquera les sentiments qui surviennent après la perte d’un être cher, combinés au mystère d’une mort étrange.

Maintenant que les joueurs ont entre les mains des consoles de nouvelle génération, c’est excitant de voir Martha is Dead prendre forme sur les appareils PlayStation et Xbox. Le jeu est basé sur le style de narration profond et multicouche caractéristique de LKA et a toujours été conçu pour être une version multiplateforme qui soulève les attentes de ce qui peut être réalisé par un studio indépendant sur la prochaine génération de matériel et de PC. Leo Zullo, PDG de Wired Productions, a commenté dans un communiqué de presse (via Gematsu).

Malheureusement, le titre n’a pas encore de date de sortie, mais LKA a déjà confirmé qu’il arrivera dans le courant de 2021. Nous vous laissons la dernière bande-annonce.

Que pensez-vous de ce titre? L’attendez-vous? Dites le nous dans les commentaires.

Martha is Dead fera ses débuts en 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source