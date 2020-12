Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cette semaine, l’e-sport a franchi une étape importante sur la voie de sa reconnaissance comme discipline légitime. Ce qui se passe, c’est qu’il a été confirmé qu’il s’agirait d’une compétition qui remettra des médailles en prix aux Jeux d’Asie 2020.

Mercredi 16 décembre dernier s’est tenue l’Assemblée générale du Conseil olympique d’Asie (OCA). Là, les responsables du conseil ont annoncé que l’esport, ainsi que le breakdance, avaient reçu l’autorisation d’apparaître en tant que disciplines aux Jeux d’Asie 2020.

Cela signifie que, dans la compétition qui se déroulera du 10 au 25 septembre 2022, il y aura différentes compétitions eSports. La chose la plus intéressante est que les gagnants recevront des médailles en récompense de leur performance.

Dans le cas où vous l’avez manqué: ESPN réduira considérablement sa couverture eSport

Pour le moment, on ne sait pas quels jeux vidéo feront partie des Jeux d’Asie 2020. Cela dit, dans les Jeux d’Asie 2018, il y avait un programme pilote avec des compétitions de League of Legends, Arena of Valor, Pro Evolutionn Soccer 2018, StarCraft II, Hearthstone et Clash Royale. C’est une donnée qui sert à nous donner une idée de ce à quoi on peut s’attendre pour les Jeux asiatiques 2022.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que nous verrons bientôt l’esport aux Jeux olympiques? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture e-sport.

La source