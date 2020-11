Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi nous a été l’un des jeux les plus populaires de 2020 et continue d’obtenir de bons résultats jusqu’à présent. La croissance de la portée de ce titre a inspiré de nombreux artistes qui n’ont pas tardé à créer des œuvres incroyables. Si vous avez déjà imaginé à quoi ressemblerait une production cinématographique inspirée de ce jeu, vous ne pouvez pas manquer un court métrage incroyable mettant en vedette divers artistes.

Par le biais de leur chaîne YouTube, les cinéastes Arya Lee et Jay Samuelz ont partagé leur dernière production, AMONG US, un court métrage qui adapte le jeu vidéo à un film d’un peu plus de 10 minutes.

Ce n’est certes pas la première fois qu’une adaptation du titre est faite, mais cette fois elle attire l’attention car c’est peut-être la production qui adapte le mieux le concept du jeu dans un court live-action, compte tenu de la qualité des environnements et la grande attention portée aux détails dans les costumes des personnages.

Ce n’est pas surprenant, car Lee et Samuelz ont déjà une certaine expérience dans ce genre de productions. De plus, le film a eu la participation de plusieurs acteurs reconnus, tels que Mario Gavrilis (membre orange de l’équipe), Franciska Friede (violet), Leslie Malso (noir) et Paul Cless (vert).

Dans le cas où vous l’avez manqué: les fans ont créé une version de Among Us en réalité virtuelle.

Le court-métrage parmi nous est très bon

Le scénario a été écrit par Jay Samuelz, Arya Lee et Marcel Becker-Neu, qui ont également participé au film dans le rôle de l’équipe blanche, bleue et jaune, respectivement. Les 2 premiers créatifs étaient également en charge de la production et le troisième était responsable de la réalisation et de l’édition.

Comme dans le jeu vidéo, le court-métrage présente plusieurs membres d’équipage et commence par la mort suspecte de l’un d’entre eux, ce qui conduit rapidement à une réunion d’urgence pour enfin découvrir l’horrible vérité.

Ce qui est intéressant, c’est que certaines libertés ont été prises pour faire l’adaptation, à cause de cela, il est possible de voir l’identité de l’équipage, qui sont des personnes. De plus, on parle d’un virus qui modifie la personnalité et le comportement des humains, avec la possibilité de les transformer en meurtriers de masse potentiels, c’est pourquoi on est l’imposteur.

Nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous, mais d’abord nous vous demandons quel membre d’équipage pensez-vous que l’imposteur est?

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, qu’avez-vous pensé? Avez-vous aimé la performance des artistes? Dites le nous dans les commentaires.

En raison de la grande popularité du jeu, certains joueurs en ont profité pour le pirater et le spammer, mais le développeur InnerSloth a rapidement travaillé pour le réparer. L’étude continuera à apporter du nouveau contenu au jeu et a déjà confirmé qu’il disposera d’une nouvelle carte, qui sera la plus grande à ce jour, en plus de préparer déjà un système de compte pour réduire la toxicité.

Parmi nous est disponible sur mobile et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

