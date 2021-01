2020 sera marqué sur le calendrier de l’histoire humaine pour être l’une des années avec le plus d’événements qui ont marqué notre style de vie. Il y a eu une série d’incidents et de catastrophes naturelles qui, bien qu’ayant provenu de l’extérieur du territoire espagnol, continuent d’affecter le monde entier d’une manière ou d’une autre.

L’un des mots les plus parlés au cours de l’année écoulée était “coronavirus” En raison de la pandémie mondiale que nous avons et continuons de vivre aujourd’hui. Bien que ce soit l’un des événements qui a le plus défini 2020, nous ne pouvons ignorer la saison des incendies de forêt qui a frappé l’Australie, les inondations dévastatrices causées par l’ouragan Sally ou les élections présidentielles américaines.

Un long liste des événements qui n’ont pas donné de répit à l’humanité. Et pour résumer tout ce qui s’est passé en 2020, un développeur a créé un jeu vidéo astucieux sur navigateur dans lequel tout le monde peut parcourir tous les événements majeurs qui se sont produits au cours de l’année écoulée.

Jeu 2020 | Max Garkavyy

Max Garkavyy est le créateur de Jeu 2020, une jeu de plateforme gratuit dans le plus pur style pixel art qui vous permet de contrôler un avatar qui part du incendies australiens, COVID-19, le krach boursier, le succès de TikTok jusqu’à Élections américaines comiquement.

Le jeu 2020 peut être terminé en un peu plus de deux minutes et il est entièrement gratuit pour les navigateurs PC et les appareils mobiles. Nous allons commencer le jeu en sauvant les koalas dans une forêt en feu, puis collecter des rouleaux de papier toilette dans le supermarché et d’autres articles essentiels avant de commencer la quarantaine pendant quelques secondes. Plus tard, nous pouvons également lutter contre le virus en tirant des vaccins.

En bref, c’est un jeu dans lequel nous devrons survivre à tout le passé en 2020 pour entrer impeccablement dans un 2021 où une année pas beaucoup mieux est prévue comiquement.