Animal Crossing New Horizons C’est l’un des jeux les plus importants du catalogue Nintendo Switch, un titre idéal pour entrer dans la marque pour la première fois et qui, bien sûr, élargit considérablement les options de jeu pour les utilisateurs qui ont déjà passé d’innombrables heures dans les chapitres précédents.

Nous parlons de l’une des sagas les plus importantes du jeu vidéo, avec toute une légion de fans derrière nous, il n’est donc pas difficile de trouver toutes sortes d’arts ou d’autres activités liées à la franchise. Ce que personne ne s’attendait à ce que l’un des fans de la marque fasse une vidéo d’Animal Crossing New Horizons comme s’il s’agissait d’une série télévisée.

Cela a été le cas pour Gabriel Salas, directeur de l’épisode lui-même, Jaime Mora en tant qu’animateur, storyboard en charge de Ale Carrasco et la musique de Jeremy neroes. Le résultat, comme vous pouvez le voir ci-dessus, est franchement spectaculaire, souhaitant que ce soit une réalité et nous pourrions le voir en format saison complète sur l’une des plateformes de streaming les plus populaires du moment.

Bien qu’il s’agisse d’un simple teaser de seulement 40 secondes, sert à vous donner une idée de la communauté dévouée et passionnée dont Animal Crossing peut se vanter. Le dernier jeu de la série, New Horizons et disponible sur Commutateur Nintendo, aura un nouveau contenu grâce à la saison de Noël et avec lequel de nouvelles options seront mises en œuvre. Raison de plus pour revisiter le jeu vidéo et décorer notre île à des dates aussi spéciales.