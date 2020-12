Les moddeurs ils ne prennent pas de pauses et continuent de travailler pour miniaturiser les consoles de jeux vidéo classiques. Vous souvenez-vous du Nintendo 64? Ce n’était pas exactement un petit appareil. Cependant, plus tôt cette année, GmanModz s’est avéré capable de créer une version portable de ladite console. Loin d’être satisfait de ce résultat, il a décidé d’aller plus loin et a récemment présenté une version beaucoup plus compacte compatible avec les cartouches d’origine.

Bien qu’aujourd’hui, il existe une grande variété d’options pour jouer de n’importe où, comme le Commutateur Nintendo Et pour les services basés sur le cloud, le défi – et la nostalgie – de la création de consoles portables classiques perdure. Le travail effectué par GmanModz a été très bon et a réussi à créer un Nintendo 64 mini complètement fonctionnel. Si vous pensez en créer un chez vous, nous devons vous avertir que ce n’est pas une tâche facile.

La plus petite Nintendo 64

Vous vous demandez peut-être comment il a été possible de réduire considérablement la taille de cette console et de la rendre portable. La vidéo ci-dessous fournit quelques détails. Certaines pièces d’origine de la Nintendo 64 ont été conservéesCependant, d’autres pièces ont été remplacées. Pour obtenir un fonctionnement parfait du matériel, les composants ont été taillé, réorganisé et recâblé.

Contrairement à d’autres créations basées sur l’émulation de jeu, avec cette Nintendo 64 est possible de profiter de différents titres directement à partir des cartouches d’origine. Pour une expérience totalement portable, il a été ajouté une batterie capable de fournir une heure et demie d’autonomie, un écran de 3,5 pouces avec une résolution de 320×240 pixels, un haut-parleur et des commandes personnalisées sur le circuit imprimé. Le créateur a également pensé à la fonctionnalité du boîtier et l’a imprimé en 3D avec du plastique résistant à la chaleur.

Pour le moment, le guide détaillé pour créer votre propre Nintendo 64 portable n’est pas disponible. Cependant, si vous souhaitez vous aventurer pour essayer certains des autres projets GmanModz et donner une nouvelle vie à votre ancienne console, vous pouvez trouver plus d’informations sur le site Web de ce moddeur. N’oubliez pas que vous devez avoir beaucoup de patience, des outils et un certain niveau d’expertise technique.