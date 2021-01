Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que beaucoup ne le croyaient pas possible, Capcom a réussi en 1996 à convertir son récent hit Arcade, Street Fighter Alpha 2, pour Super Nintendo et bien que le jeu ait l’air et surpris, il a également montré les limites de la console et l’impossibilité de le faire. quelque chose comme ça avec les versions suivantes. Le jeu est entré dans l’histoire comme l’une des versions importantes de cette année et plus de 2 décennies après ses débuts, un secret a été découvert.

Street Fighter Alpha 2 de SNES avait un secret bien gardé

Si vous n’avez pas vécu cette ère de gloire des jeux de combat dans les années 90, laissez-nous vous dire qu’autour d’eux des histoires et des spéculations sans fin sur des personnages secrets ont été créées. Dans certains cas, cela était réel, tandis que dans d’autres, il ne s’agissait que de rumeurs qui passaient de bouche à oreille et étaient progressivement déformées. Précisément, Akuma a émergé de cette histoire de Sheng Long, qui n’était rien de plus qu’une blague du poisson d’avril, mais personne ne savait que sa variante la plus puissante, Shin Akuma, existait en tant que personnage jouable dans SNES Street Fighter Alpha 2.

Cela a été confirmé après que le modder Gizaha ait décidé de se mettre au travail sur SNES Street Fighter Alpha 2 dans le but d’améliorer son gameplay et de lui donner la vitesse qu’il n’a jamais eue. Grâce à un processus d’ingénierie inverse, il a trouvé différents éléments dans le code du jeu, mais l’un d’eux a attiré son attention car il s’agissait de Shin Akuma en tant que personnage sélectionnable et pas seulement en tant que boss, une situation dans laquelle il était courant de le confronter.

Eh bien, en creusant dans le code de SNES Street Fighter Alpha 2, Gizaha a découvert qu’il existe une procédure officielle pour choisir Shin Akuma. Pour commencer, le joueur doit terminer la partie et atteindre le score maximum pour être à la première place du tableau, une fois sur place, il doit mettre les initiales “KAJ”. Ensuite, un joueur sur la deuxième manette doit maintenir les boutons L, X, Y et Démarrer enfoncés pendant que l’écran d’accueil est affiché. Dans le même temps, le joueur au premier contrôle doit entrer en mode Versus et à l’écran de sélection de personnage doit choisir Akuma en maintenant le bouton Démarrer enfoncé. Si le processus réussit, Shin Akuma sera prêt pour le combat.

