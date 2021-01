Playstation 5 Il s’agit de la nouvelle console Sony, une machine sans aucun doute engagée dans l’innovation sous divers aspects, y compris la télécommande. La société japonaise a mis de côté la marque qui les a toujours accompagnés avec le gamepad jusqu’à présent depuis plusieurs générations, le DualShock. Le nouveau contrôleur PS5 a été baptisé DualSense.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, mettant en évidence en particulier le design, les utilisateurs ont découvert plusieurs éléments cachés qui ne sont pas exactement répertoriés dans le manuel de la console inclus dans la boîte. Nous vous raconterons ci-dessous certains des plus remarquables et des plus utiles à tout moment où vous êtes devant votre PS5.

PlayStation 5 | Sony

Comment éteindre complètement le contrôleur PS5

Vous voudrez peut-être quitter votre console lors du téléchargement d’un jeu et, bien sûr, désactiver le DualSense pour évitez ainsi la consommation de la batterie. Pour éteindre la télécommande, il vous suffit maintenez le bouton PS enfoncé pendant environ 10 secondes. Pour l’activer, il vous suffit d’appuyer à nouveau sur le même bouton.

Couper complètement le son

Une autre caractéristique intéressante qui reste cachée est la possibilité de couper complètement l’audio, ce qui est très utile si nous voulons être au courant d’une conversation à la maison à un certain moment. Pour rendre cela possible, nous n’aurons qu’à appuyez et maintenez le bouton de sourdine sur le DualSense pendant quelques secondes.

