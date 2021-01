Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Un peu plus d’un an après la sortie de NieR: Automata, Yoko Taro et d’autres créatifs du jeu, ont assuré qu’il y avait encore un secret non résolu dans ce titre. Maintenant, un peu plus de 4 ans après la sortie originale de NieR: Automata, ce dernier secret a été découvert. C’est une astuce qui vous permet de sauter la majeure partie du jeu.

Si vous avez déjà joué à NieR: Automata, vous savez que c’est un jeu avec beaucoup de secrets et de fins. En fait, pour pouvoir le terminer correctement, vous devez le terminer plusieurs fois. C’est un processus qui déplie différents éléments de l’intrigue et vous permet d’en savoir plus sur NieR: Automata et son monde.

Lance McDonald, un moddeur renommé et expert en jeux vidéo, a investi «des centaines d’heures» de sa vie pour faire de l’ingénierie inverse NieR: Automata et découvrir son dernier secret. Avec cela, il a découvert qu’il existe un moyen de sauter la dernière fin de NieR: Automata juste après avoir battu le premier boss.

Pour le moment, Lance McDonald n’a pas expliqué exactement ce qu’il faut faire pour suivre cette astuce. Cela dit, cela garantit qu’il s’agit d’une véritable triche qui fait partie du code du jeu et non d’une erreur qui devrait être considérée comme un problème ou une erreur.

AVERTISSEMENT: NieR: spoilers Automata ci-dessous

Comme nous l’avons mentionné précédemment, NieR: Automata a une tonne de fins. Une fois que vous déverrouillez la fin E, vous irez à une séquence de tir où vous devez détruire le générique de NieR: Automata. Depuis que vous avez dépassé cette section, vous pouvez sacrifier vos données de sauvegarde pour aider d’autres joueurs.

En acceptant cette option, toute votre progression est perdue. Cela dit, si vous profitez de la triche découverte par McDonald, vous sauterez dans cette fin et débloquerez les modes bonus dans NieR: Automata. De cette façon, c’est une mesure qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et qui rendra la perte de votre progression moins douloureuse.

J’ai trouvé un code de triche dans NieR Automata qui vous permet de passer à la dernière fin immédiatement après avoir tué le premier boss et de déverrouiller les modes bonus. Je ferai bientôt une vidéo complète. Ce n’est pas un problème, c’est un véritable code de triche codé en dur dans le moteur. @yokotaro pic.twitter.com/FtuNPovq6F – Lance McDonald (@manfightdragon) 3 janvier 2021

Yoko Taro a reconnu que c’était le dernier secret

C’est une découverte qui n’est pas passée inaperçue par la communauté. C’est pourquoi il n’a pas fallu longtemps pour atteindre les oreilles des différentes créations liées à NieR: Automata.

C’est grâce à ce qui précède que Yoko Taro, directeur de NieR: Automata, a pu confirmer qu’il s’agit du dernier secret du jeu. Il a également noté qu’il a fallu 3 ans et 10 mois à la communauté pour le découvrir. Ce fut certainement un très long voyage pour toute la communauté.

(NieR: Spoilers d’automates)

3 ans 10 mois.

(◎ 血 ◎) RT: @manfightdragon

J’ai trouvé un code de triche dans NieR Automata (snip) https://t.co/2LeNlBguLi – yokotaro (@yokotaro) 3 janvier 2021

D’autre part, le compte rendu officiel de NieR: Automata a également confirmé qu’il s’agit du dernier secret. Ainsi, c’est un chapitre de l’histoire du jeu qui peut enfin être clos.

Le compte NieR japonais a confirmé que le code de triche que j’ai trouvé dans le jeu est le «dernier secret» qui avait été taquiné il y a des années. https://t.co/IZZUswAec9 – Lance McDonald (@manfightdragon) 3 janvier 2021

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Vous attendiez-vous à ce que ce soit le dernier secret de NieR: Automata? Dites le nous dans les commentaires.

NieR: Automata est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.

