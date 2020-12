Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

FIFA 21 est toujours au milieu de la controverse et cette fois, ce fut le tour d’un détail important dans leur expérience de jeu, alors que les utilisateurs de la dernière édition de la franchise de football à succès d’EA, ont découvert une technique infaillible pour marquer des buts sans problème et la communauté est évidemment bouleversée.

Selon les informations de ComicBook, l’attention de la communauté est à nouveau dans FIFA 21 mais cette fois pas à cause des controverses de FIFA Ultimate Team, mais à cause d’une technique qui brise le jeu, y compris la composante en ligne. Selon les témoignages de joueurs publiés sur reddit et partagés plus tard sur les réseaux, il suffit d’approcher la grande surface, de soulever le ballon et de le frapper au fur et à mesure, le fameux chipshot ou volley shot, pour assurer un but.

Comme on peut le voir dans la publication que nous partagerons avec vous ci-dessous, cette technique profite d’une erreur du système qui laisse le gardien à mi-chemin dans sa tentative de couvrir la petite zone, de sorte qu’il ne puisse pas revenir au but correctement. et le tir avec un effet de chute se transforme en but sans aucun problème.

Je ne sais pas si je dois dire que je suis désolé, ou vous êtes les bienvenus. Quoi qu’il en soit, joyeux écaillage. (Blâmez reddit, je l’ai vu là-bas) pic.twitter.com/NLTAGWFEMd – NepentheZ (@NepentheZ) 9 décembre 2020

Après la découverte de ce tir imparable, la communauté FIFA s’est rapidement plainte auprès d’EA pour cette erreur qui ruine l’expérience de jeu et qui nécessite évidemment un correctif, mais jusqu’à présent, l’équipe n’a pas répondu. développement, bien qu’il soit prévu que la prochaine mise à jour prêtera attention à ce détail important.

La controverse se poursuit pour FIFA 21, car le dernier correctif reçu par cette livraison incluait un message d’avertissement dans le code du jeu pour les cas où FIFA Ultimate Team est bloqué à la demande des autorités de certains pays.

FIFA 21 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

Restez ici à LEVEL UP.

La source