Un YouTuber spécialisé avec du contenu nous laisse ouvert avec une découverte qui n’est jamais apparue dans les manuels.

Le monde de la technologie et des jeux vidéo ne cesse de nous surprendre. Les années passent et nous ne cessons jamais de découvrir des secrets, même à partir de consoles d’il y a plusieurs générations. Maintenant, avec la PS5 juste au coin de la rue, nous vous parlons de ses origines, avec une fonctionnalité secrète de la PlayStation originale qui est découverte maintenant, 26 ans plus tard, et cela nous aurait évité beaucoup de problèmes.

Comme ceux d’entre vous qui ont eu la mythique PSX se souviendront, avant il n’y avait pas de stockage interne, mais nous devions acheter Cartes mémoire pour sauvegarder les jeux, qui restaient en blocs en fonction de chaque jeu. Il y en avait, comme Directeur de la ligue, qui occupait jusqu’à 15 compartiments nécessaires.

Cette option n’apparaissait dans aucun manuel d’instructions PSXLe fait est qu’il pouvait arriver que nous supprimions accidentellement un jeu et qu’il n’y avait aucune option pour récupérer les données supprimées dans un processus de récupération. Ou c’est ce que nous pensions. John Glasscock, youtuber spécialisé dans les contenus PlayStation, nous a ouvert les yeux. Il s’avère que si nous appuyions sur les boutons L1 + L2 + R1 + R2 dans le même temps, les jeux et fichiers que nous avions supprimés accidentellement réapparaissaient presque comme par magie. Un processus qui devait être fait à partir du menu des accessoires, qui apparaissait en démarrant la console sans disque dans le lecteur.

La chose curieuse à propos de cette question est que c’est une option qui n’a jamais figuré dans les manuels d’instructions PlayStationLa société japonaise n’a pas non plus commenté cette possibilité dans ses réseaux de soutien. Celui des jeux qui se seraient rétablis s’ils l’avaient connu avant.

