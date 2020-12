Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La génération PlayStation 5 a commencé avec plusieurs versions importantes, y compris le remake de Demon’s Souls, l’un des titres les plus importants de l’ère PlayStation 3. Pour cette raison, certains joueurs pensent que la marque pariera sur le retour d’autres jeux qui marquait un avant et un après pour PlayStation.

Michael Mumbauer, ancien directeur du Sony San Diego Studio, a récemment parlé dans une interview des projets présumés de la société pour faire plus de remakes. Les déclarations de la création ont attiré suffisamment d’attention, car il a mentionné 2 des sagas les plus importantes de PlayStation.

Selon Mumbauer, la société a envisagé de ramener les premiers opus de God of War et Uncharted, mais avec diverses améliorations et ajustements nécessaires pour les mettre aux normes modernes.

Les remakes de God of War et Uncharted étaient une possibilité

Mumbauer a discuté de divers sujets liés à PlayStation lors d’une conversation avec David Jaffe, connu pour son travail sur des séries telles que God of War et Twisted Metal. Les créatifs ont discuté des studios Sony San Diego et des objectifs initiaux du développeur.

Il a été commenté que, à ses débuts, ce studio soutenait d’autres équipes Sony dans la création artistique. Cependant, il a progressivement changé son approche de travail pour se concentrer sur le développement de remakes et de remasters.

Mumbauer surpris en mentionnant d’éventuels remakes de God of War et du premier Uncharted, des projets qui apparemment avaient du sens à un moment donné pour Sony San Diego Studios.

«Les remakes et les remasters étaient les choses que je recherchais. C’est pourquoi l’équipe de développement a été créée. Ce que je peux vous dire, c’est ce que je cherchais parce que je croyais qu’il était utile de faire quelque chose comme un remake de God of War avec la fidélité visuelle d’aujourd’hui. Ou une nouvelle version d’Uncharted », a partagé la création.

L’ancien membre de Sony San Diego Studios a affirmé que cela s’était produit à l’époque de Shawn Layden, alors que l’ancien directeur était toujours en charge des studios SIE Worldwide. Mumbauer a noté que Layden était intéressé par l’exploration des remakes et des remasters.

De là, des projets tels que le retour de MediEvil sont peut-être nés. Mumbauer mentionne spécifiquement la Trilogie Crash Bandicoot N.Sane, un titre qui a également été annoncé lorsque Layden était en charge de SIE Worldwide Studios.

Mumbauer n’a pas mentionné ni confirmé que Sony San Diego Studios travaille actuellement sur un remake ou une remasterisation. Cependant, il a clairement indiqué que PlayStation s’intéressait beaucoup à des projets similaires.

Certaines rumeurs prétendent que le tout nouveau studio de Sony à San Diego soutient le développement d’un projet lié à Uncharted; cependant, pour l’instant il n’y a rien de confirmé. Bien que nous en sachions plus, vous pouvez visiter ce lien pour plus d’informations sur PlayStation.

