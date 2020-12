Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 14:43

Nous ne sommes qu’à quelques jours du lancement de Cyberpunk 2077. De cette façon, CD Projekt Red veut que vous vous prépariez pour son nouveau titre, et il n’y a pas de meilleur moyen de réchauffer vos moteurs pour profiter d’un gigantesque jeu en monde ouvert, que avec un autre gigantesque jeu de monde ouvert que vous pouvez obtenir gratuitement sur PC.

Cette fois, l’offre ne vient pas de Steam ou de l’Epic Games Store, mais de GOG. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer dans ce magasin virtuel, de devenir un utilisateur de GOG Galaxy, et c’est tout. C’est aussi simple que vous pouvez obtenir une copie gratuite de The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut, une version avec plus de contenu et quelques améliorations du classique 2007.

# Cyberpunk2077 approche à grands pas, mais vous avez hâte de vous lancer dans une grande aventure? Restez en contact avec nous et obtenez une copie gratuite de The Witcher: Enhanced Edition dans GOG GALAXY! 💜 Plus d’infos 👉 https://t.co/MXYF51bpLu Téléchargez ici 👉 https://t.co/aZZHMpb6dL pic.twitter.com/3pcggZcBlV – GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) 4 décembre 2020

Tous les utilisateurs qui installent ou mettent à jour GOG Galaxy, ce que vous pouvez faire ici, recevra un exemplaire gratuit de la première grande aventure de Geralt of Rivia. Dans des sujets connexes, une rumeur indique que Cyberpunk 2077 pourrait fonctionner à 60 ips sur PS5 et Xbox Series X | S. Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre.

