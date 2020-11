Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La Xbox Series X a déjà fait ses débuts et le public fait toute une série de tests avec. Certains veulent voir à quelle vitesse leur SSD se recharge, tandis que d’autres cherchent à découvrir des améliorations de jeu rétrocompatibles. Il y a aussi ceux qui sont allés plus loin et veulent voir à quel point il est difficile de détruire la console. Ce qui précède a fini par montrer qu’il s’agit d’une console très résistante.

Ce qui se passe, c’est que la chaîne YouTube Plainrock124 a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il décide de détruire une Xbox Series X et sa manette. Ceci, dans le cadre d’un sous-genre populaire de chaînes technologiques dans lequel ils cherchent à détruire le nouveau matériel de la manière la plus originale, causant un peu de douleur à toutes les personnes qui le souhaitent, mais qui n’ont pas été en mesure de le réaliser.

La raison pour laquelle la vidéo de ce youtuber a attiré l’attention est qu’elle nous montre que la Xbox Series X est très résistante aux chocs. En fait, il résiste à 7 chocs de réfrigérateur et à un coup de pioche avant de s’éteindre.

Gardez à l’esprit que divers éléments de la Xbox Series X ont été endommagés au fil des coups. Par exemple, le ventilateur a commencé à faire des bruits étranges et il semble que la sortie HDMI ait perdu de sa puissance. Malgré cela, la console a continué à fonctionner et a cessé de fonctionner lorsqu’elle a été touchée par le médiator et que son bouton d’alimentation est devenu inaccessible.

Pouvez-vous regarder la vidéo

Veuillez ne pas essayer cela à la maison avec votre Xbox Series X

Avant de terminer, nous voulons vous demander que, pour ce que vous voulez de plus, vous ne devriez pas essayer cela à la maison. S’il peut être tentant de tester votre toute nouvelle console, la réalité est que vous n’en tirerez rien.

En fait, vous courez le risque de trop repousser les limites et, au final, de vous retrouver sans votre puissante console. C’est pourquoi nous vous recommandons de rester satisfait des vidéos de youtubeurs qui ont déjà détruit des consoles pour votre divertissement.

En vérité, nous ne plaisantons pas. Prenez soin de vos consoles et amusez-vous avec toutes les expériences incroyables qu’elles vous offriront au cours des prochaines années.

La Xbox Series X et la Xbox Series S ont fait leurs débuts cette semaine. Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles consoles Microsoft en cliquant ici.