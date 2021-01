Les joueurs gagneront de la renommée pour progresser à travers 100 niveaux disponibles gratuitement pour tous chaque saison.

Avec l’arrivée de la première saison de contenu pour Sea of ​​Thieves, Rare a expliqué dans une vidéo ce que les joueurs peuvent attendre de leur bac à sable pirate dans un proche avenir. Nous avons récemment signalé que le studio britannique avait décidé de remplacer les mises à jour mensuelles par des saisons trimestrielles, détaillées aujourd’hui.

Du prochain 28 janvier, il y aura une nouvelle unité de progression dans le jeu: la renommée. A ne pas confondre avec réputation des alliances commerciales qui continueront d’être le moyen de devenir une légende des pirates, mais c’est une nouvelle unité qui a à voir spécifiquement avec le saison et les récompenses de celui-ci.

Une nouvelle unité de progrès arrive au jeu, la renommée.Gagner des points de renommée vous aidera progressez à travers 100 niveaux de récompenses disponibles gratuitement pour tous les joueurs à chaque saison. Chacun des niveaux récompensera les marins avec or, doublons et articles cosmétiques à la fois pour sa personne et pour son navire. Pour avoir une réputation, il suffit participer aux activités proposées par le jeuDe voyager entre les îles à vaincre des squelettes ou à déterrer des trésors; pour progresser plus rapidement dans les niveaux de la saison les essais saisonniers peuvent être complétés dont vous trouverez les détails dans le nouveau menu Journal de pirate.

La vidéo explique qu’il y a trois axes de la saison, en plus d’offrir aux joueurs une manière plus concrète de progresser: l’ajout amélioration de la qualité de vie, Ajouter nouveaux objets dans le Pirate Emporium et présenter nouvelles fonctionnalités, événements et voyages Au jeu.

Comme indiqué précédemment, un Passe de pillage premium pour ceux qui veulent récompenses supplémentaires aux 100 niveaux gratuits du jeu. Aujourd’hui, il a été détaillé que ce pass comprendra 11 articles exclusifs du Pirate Emporium qui fera ses débuts dans le pass, puis sera mis en vente séparément dans le magasin. Bien que la vidéo ne mentionne pas prix du pass, ce qui est montré sur les images indique qu’il en coûtera 999 pièces anciennes qui équivalent à 8,99 euros / 159,30 pesos mexicains pour ceux qui sont abonnés au Xbox Game Pass.

Il reste encore à détailler les événements spécifiques et les nouvelles activités de la saison 1 qui débute le jeudi 28 janvier, sûrement ce jour-là nous aurons tous les détails à ce sujet.

