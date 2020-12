Aujourd’hui c’est juste une semaine depuis le lancement officiel de Cyberpunk 2077 en Espagne et dans le monde. On dit bientôt, mais après huit ans de développement, nous pouvons enfin plonger et explorer tout ce que Night City a à offrir. Des milliers de joueurs ont commencé à personnaliser leur protagoniste pour commencer leur propre voyage, mais une chose qui a vraiment attiré l’attention est le grand nombre de godes que l’on peut trouver sur la carte.

Le nouvel opus de CD Projekt RED a rapidement battu le record du jeu PC le plus vendu de l’histoire. Si Cyberpunk 2077 était déjà censé être un best-seller, il n’a pas eu la même chance dans sa version pour consoles de dernière génération. Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de performances et d’optimisation sur PlayStation 4 et Xbox One, mais ceux qui ont une machine ou un ordinateur suffisamment puissant pour y jouer ont commencé à se demander. pourquoi y a-t-il autant de godes éparpillés dans Night City.

Il y a de nombreux joueurs qui ont trouvé un grand nombre de godes. Tellement, qu’il est devenu un phénomène dans les réseaux sociaux et quelque chose à quoi l’étude polonaise n’a pas tardé à donner une explication logique. CD Projekt RED précise que si nous trouvons autant de godes par Night City, c’est parce que l’IA Cyberpunk 2077 les crée comme un autre objet indésirable.

Cyberpunk 2077 se déroule dans un monde futuriste dans lequel il n’y a ni censure ni tabous. Les godes sont dans des endroits extrêmes qui vous font penser qu’ils ne devraient pas être là, comme derrière une poubelle, à l’intérieur de classeurs de bureau ou même au milieu de la rue. Incontestablement un fait curieux que CD Projekt RED a expliqué que comme tous les autres déchets du jeu, ils sont générés et distribués au hasard dans toute la ville.

«Nous sommes encore en train de modifier ces options, donc surtout lors des premiers tests, le nombre de godes dans le jeu était assez élevé. Nous voulions que Night City soit assez ouvert sexuellement, où quelque chose qui, selon les normes d’aujourd’hui, pourrait être tabou, est normalisé dans Cyberpunk 2077», Ont-ils expliqué dans une interview.

Quoi qu’il en soit, l’apparition d’un tel nombre de godes dans toute la ville du jeu peut être due aux problèmes qu’il a subis et qu’il ne faudra bien sûr pas longtemps à résoudre dans les prochaines mises à jour.