Actualisation: Windows Central a divulgué le prix et la date de sortie de la Xbox Series X. Ils mentionnent que la Xbox Series S sera également disponible sur 10 novembre.

Brad Sams, journaliste à Thurrot et l’une des sources les plus fiables en ce qui concerne les futurs produits Microsoft, a partagé le première image de la Xbox Series S, La console bon marché nouvelle génération de Microsoft. Comme vous pouvez le constater par vous-même, la console suit le même langage de conception introduit avec la Xbox One S. Le matériel est présenté en blanc avec un grand évent sur le côté. N’intègre pas le lecteur de disque; va tout miser sur le format numérique.

En outre, le journaliste a avancé le Prix ​​Xbox Series S: 299 $. S’il est confirmé, le chiffre sera assez attractif pour un grand nombre de personnes, d’autant plus qu’il vous permettra de profiter des jeux de nouvelle génération. Bien entendu, la proposition économique sacrifiera un peu de performance pour pouvoir atteindre ce prix. La résolution maximale des jeux serait 1440p et 60fps au lieu de 4K qui offrira à la sœur aînée, la Xbox Series X.

Cependant, Sams n’est pas le seul à avoir divulgué du matériel matériel. Peu de temps après, l’utilisateur de Twitter @ h0x0d a publié un courte vidéo de la Xbox Series S montrant sa taille par rapport à la Xbox Series X. Nous soupçonnons que la fuite appartient à une présentation numérique Microsoft. Dans le coin supérieur gauche, vous pouvez voir le logo Xbox et sous le message «Prix de vente estimé». Peut-être que l’annonce officielle est une question de jours, comme d’autres rapports prévoyaient que le Redmond organiserait un événement en septembre pour finaliser tous les détails de leur prochaine génération.

pic.twitter.com/VMkQY9271K — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

Spécifications possibles de la Xbox Series S

L’objectif de l’entreprise avec la Xbox Series S serait de permettre aux consommateurs de profiter d’expériences de nouvelle génération sans avoir à acheter du matériel plus cher. Selon Tom Warren, journaliste pour The Verge, le matériel intégrera un Processeur AMD personnalisé à 8 cœurs, 16 fils et architecture Zen 2 avec une fréquence fixe de 3,8 Ghz. Autrement dit, la même chose que la Xbox Series X. Cependant, votre GPU offrirait une performance moyenne de 4 téraflops au lieu du 12 TF de la série X.

Des indices sur le prix de la série X?

À la mi-juin, un fuiteur renommé du forum Beyond3D a révélé que La Xbox Series S pourrait coûter la moitié de la Xbox Series X. Prenez en compte, en outre, la fuite de la marque Pringles, qui laissait entendre la semaine dernière que la Xbox Series X serait au prix de 599 $. Bien entendu, les données ci-dessus ne sont pas confirmées et il sera préférable d’attendre une déclaration officielle de Microsoft.

