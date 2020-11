La semaine dernière, la console portable commémorant le 35e anniversaire de Super Mario Bros. a été piratée.

Ils disent que Doom fonctionne sur n’importe quelle plate-forme et que les pirates ont pris la tâche de faire fonctionner le jeu légendaire très au sérieux Logiciel id partout. Il y a plus d’un an, ils ont réussi à l’exécuter sur l’écran tactile d’un robot culinaire et d’une caisse enregistreuse McDonalds, la prochaine étape pour la communauté est de l’amener à la nouvelle Jeu et regarder que Nintendo a récemment mis en vente pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros.

Ce fait curieux est le travail du youtuber stackmashing, qui avait précédemment expliqué comment le processus de pirater depuis la console. Après que la communauté lui ait demandé d’exécuter Doom sur l’ordinateur portable commémoratif de Nintendo dans sa première vidéo, le hacker s’est mis à essayer différents paramètres pour y parvenir.

Dans la vidéo suivante, le pirate explique tout le processus pour que Doom s’exécute sur cette nouvelle plate-forme, en précisant que de nombreux détails doivent être optimisés. Il dit également qu’il a l’intention de faire plus d’homebrew pour l’ordinateur portable.

Pour en savoir plus sur cette console Nintendo en édition spéciale, vous pouvez consulter cette note. Nous vous rappelons que si vous habitez au Mexique, les préventes ont commencé récemment, avec une date de livraison estimée en mai 2021.

