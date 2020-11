Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La PlayStation 5 a déjà fait ses débuts et est sur le marché depuis plusieurs jours. Alors que beaucoup l’utilisent pour s’amuser avec des jeux comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Demon’s Souls, d’autres voient comment ils en profitent pour créer du contenu viral. Par exemple, un sujet a décidé d’acheter la console pour la détruire et en faire une vidéo.

Plainrock124, le gars qui il y a quelques jours a jeté un mini-réfrigérateur sur sa Xbox Series X pour voir combien de coups cela pouvait prendre, il a maintenant acheté une PlayStation 5. Comme vous pouvez l’imaginer, il l’a fait pour enregistrer une vidéo dans laquelle il montre comment il la détruit.

Dans ses images, ce youtubeur a commencé par frapper la PlayStation 5 avec un objet qui a été comparé à plusieurs reprises: un routeur. Malheureusement, cela restait un spectacle digne d’être une vidéo virale, alors il a décidé de mettre la même punition que la Xbox Series X quand il a été frappé avec un mini-réfrigérateur.

Le premier coup avec le mini-réfrigérateur provoque le détachement des panneaux latéraux de la console. Cela dit, le youtubeur le frappe à de nombreuses autres occasions avec l’appareil et la PlayStation 5 continue de fonctionner. En fin de compte, cela le frustre, alors il décide de frapper la console avec une pioche et c’est là qu’il meurt.

Voulez-vous voir comment la console torture? Nous vous laissons la vidéo ci-dessous:

Le DualSense s’avère étonnamment résistant

Comme vous avez pu le voir, dans la vidéo Plainrock124 décide également de punir sévèrement son DualSense. Ce qui a attiré notre attention, c’est que le contrôleur de console de nouvelle génération s’est avéré très robuste.

Ce qui se passe, c’est que le youtuber doit le lancer 3 fois sur le radeau avant qu’il ne présente des dommages physiques. De plus, il résiste à bien d’autres chocs avant de le rendre complètement inopérant.

Maintenant, ce n’est pas parce que la PlayStation 5, DualSense et Xbox Series X sont résistantes que vous devez les traiter mal. Nous vous invitons à toujours prendre bien soin de votre console et à regarder des vidéos en tant que divertissement viral et non quelque chose que vous devriez imiter à la maison en aucune circonstance.

La PlayStation 5 est déjà disponible dans diverses parties du monde et arrivera en Europe la semaine prochaine. Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle console Sony Interactive Entertainment en cliquant ici.