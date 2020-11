Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/11/2020 19:13

Plus tôt cette semaine, les joueurs de Les âmes du démon dans Playstation 5 ils ont découvert l’existence d’une nouvelle porte mystérieuse que personne ne savait ouvrir. Bien que quelqu’un finisse par trouver un moyen, la vérité est que cela s’est produit plus tôt que nous ne le pensions et nous savons déjà ce qui était caché à l’intérieur.

Un speedrunner connu sous le nom de Distorsion2 Il était responsable de l’ouverture de cette mystérieuse porte. Pour ce faire, il fallait au moins rassembler 30 pièces en céramique et les échanger avec Sparkly the Crow, un PNJ engagé dans des échanges. Ce faisant, le streamer a reçu une clé et s’est rapidement rendu compte que cette clé était celle qui ouvrirait l’entrée énigmatique.

Qu’as-tu trouvé à l’intérieur? Une armure simple. Oui, tout ce mystère cachait un ensemble basé sur le Penetrator, l’un des boss du jeu qui est nouveau dans la version de PlayStation 5.

Via: Kotaku

