Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme prévu, de nombreux détails ont été dévoilés aujourd’hui sur Hollow Knight: Silksong, l’un des jeux indépendants les plus attendus de ces dernières années. L’équipe Cherry a partagé de nouvelles informations sur la suite dans le dernier numéro du magazine EDGE.

Grâce à cela, on sait que le développement de l’indie est sur la bonne voie et qu’il offrira bien des surprises aux joueurs qui ont apprécié le premier opus. Des informations sur la nouvelle protagoniste et ses capacités ont été révélées dans la publication.

De même, des informations générales sur le monde du jeu, ses ennemis et certains des changements par rapport au titre original ont été publiées. Malheureusement, la date de sortie de l’indie n’a pas été confirmée lors de son passage sur Nintendo Switch et PC.

Hollow Knight: Silksong offrira bien plus que son prédécesseur

Le magazine EDGE (via Nintendo Everything) a révélé que Hornet, le protagoniste de la suite, sera plus rapide et plus habile que Knight. Pour cette raison, le monde du jeu a été adapté pour tirer parti des capacités de Hornet.

La conception des ennemis a également adopté une approche légèrement différente, car Hornet a un style de combat plus dynamique. Ainsi, les boss et les ennemis normaux seront plus complexes en termes de comportement et de capacités.

Pour augmenter un peu plus le défi, les premiers ennemis et pièges du jeu infligeront plus de dégâts que dans le jeu original. Cela obligera les joueurs à s’adapter à des mécanismes familiers tout en apprenant des ajouts intéressants.

L’équipe Cherry a promis que dès le début, il y aurait plus de domaines à explorer. Le studio a conçu de nouveaux ennemis et défis qui offriront tout un défi aux joueurs. Malgré cela, les développeurs garantissent que la suite aura une difficulté similaire à son prédécesseur.

D’autre part, il a été mentionné qu’il n’est pas nécessaire de jouer le premier opus pour profiter de Hollow Knight: Silksong, car ce sera un titre accessible à tous. Nous savons également qu’il sera possible de créer différents types d’outils pour Hornet.

Le personnage pourra utiliser des fragments de dard pour attaquer à la fois à courte et à longue portée, car il y aura des armes qui fonctionneront comme des objets lancés. Il aura également des armes pouvant être utilisées comme explosifs et une capacité à se soigner avec de la soie collectée.

Un look exclusif au monde à l’intérieur de Hollow Knight: Silksong, la suite raffinée de @TeamCherryGames à un classique moderne. E354 est en vente maintenant ⁠ – ⁠ vous pouvez acheter une copie numérique du magazine via l’App Store pour le lire instantanément. https://t.co/vHsFKzan1A pic.twitter.com/PTSoOKoqun – Edge (@edgeonline) 31 décembre 2020

Les joueurs pourront accomplir diverses tâches qui se trouveront sur des planches dans diverses parties du monde. L’équipe Cherry a travaillé pour rendre le développement de l’histoire principale et des missions secondaires plus organique.

Entre les tâches des planches, il y aura des défis de combat, ainsi que des défis qui consisteront à trouver des zones secrètes. Enfin, il a été confirmé que Christopher Larkin, le compositeur du premier jeu, travaillait également sur la suite.

Trouver: Personnage de Hollow Knight: Silksong a été créé par un fan avant sa mort

Comme nous l’avons mentionné, Hollow Knight: Silksong n’a pas de date de sortie pour le moment. Le titre est en développement pour Nintendo Switch et PC. Vous trouverez ici plus d’informations sur l’indie.