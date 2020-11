Petit à petit la date de départ du nouveau Playstation 5, et est que nous sommes à quelques semaines de sa sortie sur le marché. La console nouvelle génération de Sony Il s’accompagne d’excellentes nouvelles, telles que sa commande, le DualSense, une commande qui aura une technologie haptique pour avoir une meilleure expérience de jeu. De nombreuses analyses sortent à la fois de la console et du contrôleur, et de nombreux utilisateurs commentent que cette technologie peut être similaire à la vibration HD présentée par le Joy-Con et le contrôleur Nintendo Switch Pro, bien que ce ne soit pas la même chose.

Une alternative aux manettes Nintendo Switch classiques

Vous vous demandez peut-être pourquoi un site dédié à Nintendo parle de la prochaine PS5. Eh bien, très simple, car l’utilisateur de Twitter BrokenGamezHDR_ a réussi à faire fonctionner parfaitement une manette pour la prochaine console Sony sur une Nintendo Switch. Pour rendre cela possible, seulement a eu besoin l’aide d’un Adaptateur de marque 8Bitdo, ce qui permet à la manette d’être entièrement fonctionnelle sur votre Nintendo. Ci-dessous, nous vous montrons une vidéo que cet utilisateur a téléchargée sur son compte Twitter, où vous pouvez voir parfaitement comment il peut naviguer dans le menu et comment la console reconnaît parfaitement la télécommande Sony.

Dualsense fonctionne sur la Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE – BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) 2 novembre 2020

Voir également

Tenant compte du déjà connu problème de dérive que malheureusement les contrôleurs de Nintendo Switch souffrent constamment, cela pourrait être un bonne alternative pour ceux qui souhaitent ajouter la nouvelle console Sony à leur vie. Le principal avantage de cela est que cela permettra à ces personnes de se débarrasser de cet échec que les Joy-Con portent et de profiter de leurs jeux préférés en attendant que la société mette à jour ses contrôleurs pour résoudre ce problème. Et vous Utiliseriez-vous la manette PS5 sur votre Nintendo Switch?

La source

Cela pourrait t’intéresser