Une chose pour laquelle les consoles Xbox sont connues est leur accessibilité, car après la première de la Xbox originale, Microsoft a lancé des systèmes permettant de lire les titres des générations passées grâce à la compatibilité descendante, une fonctionnalité qui a été le fer de lance de la série Xbox. X | S. Eh bien, quelque chose qui n’est pas autant connu que les données précédentes, c’est que cette console peut également être connectée aux consoles précédentes et en profitant des deux caractéristiques, un utilisateur a démontré qu’il est possible de jouer le même titre dans les 4 générations de la marque.

Bien que la Xbox ait implémenté le multijoueur en ligne grâce à Xbox LIVE, elle prenait également en charge la connexion filaire entre les consoles via le mode System Link.Ainsi, lorsque la Xbox 360 a été lancée en 2013, elle a offert la possibilité de connecter jusqu’à 16 consoles pour jouer. simultanément dans la communication LAN.

Malgré le fait qu’avec Xbox One, la fonctionnalité avait clairement perdu de sa popularité, la console prenait toujours en charge cette façon de communiquer avec un autre système, ce qui s’est produit avec la Xbox Series X | S.

Compte tenu du fait que cette fonction est toujours présente dans la Xbox Series X | S, la nouvelle console de la société, toutes les consoles pourraient se connecter entre elles et jouer le même titre disponible sur toutes les consoles, car nous nous souvenons que ce système propose également Rétrocompatibilité avec les titres non seulement sur Xbox One, mais également avec de nombreux titres Xbox 360 et Xbox.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Xbox a clairement indiqué que la rétrocompatibilité consiste à préserver les jeux et non à vendre plus.

Crimson Skies est jouable sur Xbox, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X | S

En effet, l’utilisateur de YouTube Modern Vintage Gamer a démontré que cela était possible avec Crimson Skies: High Road to Revenge, un titre qui a fait ses débuts avec la Xbox d’origine en 2013 et a été l’un des premiers à tirer parti des capacités en ligne de la console. Ce titre, comme nous l’avons mentionné, est rétrocompatible sur Xbox 360

Comme expliqué dans la vidéo, pour jouer à des livraisons multijoueurs prenant en charge System Link sur les 4 générations de Xbox ensemble, il suffit d’avoir une copie du jeu fonctionnant sur la Xbox d’origine, une autre copie du jeu fonctionnant sur Xbox 360, une de plus sur Xbox One et un dernier sur Xbox Series X | S. Il est important de mentionner que cela fonctionne également dans la Xbox Series S, seulement qu’il serait nécessaire d’obtenir le titre au format numérique – ce qui est sans problème dans le Microsoft Store -, car ce système ne prend pas en charge les disques.

Par la suite, chaque console doit être connectée avec un câble Ethernet à un commutateur filaire ou sans fil, connecté, à son tour, à un routeur Internet. Ensuite, dans le cas de Crimson Skies: High Road to Revenge, vous devez vous rendre dans l’option Multijoueur, System Link et créer une salle de jeux. Enfin, les utilisateurs des autres consoles n’ont plus qu’à rejoindre la salle et faire partie d’un jeu LAN comme autrefois.

C’est très intéressant, car rappelons-nous que le mode en ligne Xbox, le Xbox LIVE d’origine, a déjà cessé de fonctionner, il n’est donc pas possible de jouer à un titre multijoueur en ligne qui a fait ses débuts sur la console de longue durée. Mais grâce à System Link, il est possible de les jouer localement parmi plus de personnes avec des consoles Xbox.

Nous vous laissons avec la vidéo Modern Vintage Gamer.

Que pensez-vous du support que Microsoft a toujours apporté à System Link et à la rétrocompatibilité? Souhaitez-vous profiter de cette fonctionnalité pour jouer à un titre multijoueur comme Crimson Skies? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un fan de la compatibilité descendante, vous serez intéressé de savoir que Xbox n’exclut pas que davantage de titres puissent être joués sur Xbox Series X | S grâce à cette fonctionnalité.

La Xbox Series X | S a fait ses débuts le 10 novembre. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

