L’avance semble confirmer l’arrivée de Renaissance Island à Warzone.

Le monde peut s’arrêter, mais jamais Call of Duty saisons Et, après les débuts de Black Ops Cold War, il est temps de recevoir le premier lot de contenus téléchargeables, dont on soupçonnait déjà depuis des jours, qui semblent aujourd’hui prendre forme. Treyarch et Activision ont publié le histoire cinématique pour la première saison multijoueur, où un nouvel opérateur et méchant apparaît, nommé Vikhor “Stitch” Kuzmin, mais plus important encore, il y a des références visuelles à l’île de la Renaissance, que les mineurs avaient divulguée et pointent vers une nouvelle carte dans Warzone.

Un vieil ennemi revient pour se venger«Un vieil ennemi revient pour se venger», explique le communiqué officiel. “Après avoir attaqué un site de production expérimental Nova 6 sur l’île de la Renaissance, Russell Adler est devenu un puissant ennemi dans Vikhor ‘Stitch’ Kuzmin, l’ancien chef du KGB de l’émission Nova 6. Et Stitch cherche à régler des comptes. Maintenant, Adler et son équipe d’attaque de la CIA se retrouvent piégés et encerclés par suffisamment de gaz Nova 6 pour détourner le monde de son axe. “

À en juger par les lignes de dialogue de la bande-annonce, des changements dans l’expérience du goulag sont également attendus, Rebirth Island ressemble à un remake d’Alcatraz, une bataille royale réduite qui existait déjà dans Call of Duty: Black Ops 4. La question est de savoir si ce scénario remplacera ensuite Verdansk ou s’agira-t-il d’un nouveau territoire au sein de Verdansk. La saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War débute le 16 décembre.

La nouvelle intervient dans le cadre de l’annonce de la collection exorbitante de la saga Call of Duty au cours de la dernière année, et après un bref retard pour cette première saison.

