La PS5 et la Xbox Series X | S n’ont même pas une semaine sur le marché, et nous avons déjà des vidéos et des images supposées où il est précisé que les consoles souffrent de problèmes de chauffage. Depuis hier, une vidéo a circulé d’une série X émettant de la fumée par le haut. Bien que cet effet se soit avéré facile à reproduire avec un vaporisateur, Il semble qu’il y ait une part de vérité derrière ce mystère.

La vidéo originale a été partagée par Arek Adamowicz, un utilisateur polonais, qui a fait émettre de la fumée à sa Xbox Series X quelques minutes après le démarrage de sa console. À l’origine, Adamowicz a partagé sa découverte comme preuve s’il était nécessaire de rendre la garantie valide.. De cette manière, l’utilisateur a immédiatement contacté Xbox.

Malheureusement, Adamowicz doit attendre un peu plus longtemps la réponse officielle de la Xbox, car en raison des célébrations en Pologne, le centre de service ne sera pas actif un jour de plus que prévu. Par son compte, l’entreprise a mentionné qu’elle prend en considération et en série tous les rapports qu’ils reçoivent sur un problème technique.

Quant à la vidéo qui a fait sensation hier, Adamowicz a mentionné que tout le monde l’accuse de fraude, mais personne ne s’était arrêté pour lui demander comment cela s’était passé.. Pour le moment, il n’y a pas de réponse claire à cela. Dans le passé, nous avons vu comment certaines consoles échouent dans leurs premiers mois, il suffit de se souvenir du tristement célèbre anneau rouge de la mort de la Xbox 360.

Dans des sujets connexes, Phil Spencer a mentionné que le lancement de la série X et de la série S a été le plus réussi de Xbox à ce jour. De même, voici à quoi ressemble la Xbox Series X à l’intérieur, et il semble que la réparation coûtera cher

