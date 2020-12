Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Étant l’une des adresses IP les plus réussies depuis 3 décennies, les Simpsons ont également eu diverses propositions dans le monde du jeu avec des résultats différents et l’absence d’un jeu qui se démarque vraiment était une raison suffisante pour mettre ces adaptations de côté. Cependant, comme cela se produit dans n’importe quel environnement créatif, ce qui est vu n’est qu’une petite partie de tout ce qui n’a pas été réalisé et récemment, un jeu vidéo Les Simpsons a été révélé qui était dans les plans du SEGA Dreamcast.

La chute du SEGA Dreamcast et sa sortie du marché ont mis un terme à divers projets. Certains ont réussi à se réaliser sur PS2, GameCube ou Xbox, tandis que d’autres ont été oubliés. Ce qui s’est passé autour du départ de la console japonaise a donné lieu à une scène de passionnés et de chercheurs qui se sont chargés de connaître n’importe quel détail, donnée ou partie de l’histoire et cela a conduit à la révélation d’un étrange jeu de Les Simpsons.

Les Simpsons: Bug Squad

Selon le site The Dreamcast Junkyard, un utilisateur de Dreamcast-Talk a rapporté qu’il avait en sa possession un kit de développement de console SEGA et qu’il extrairait les informations qui s’y trouvaient. Bien que beaucoup de matériel ait manqué de valeur historique, le processus a permis de découvrir le code d’un jeu dont on n’a jamais parlé, mais qui semble avoir eu une proposition concrète et, surtout, une licence du légendaire dessin animé Fox. Ce titre Il s’appelait The Simpsons: Bug Squad et était en fait une démo technologique améliorée par Red Lemon Studio, qui a fait la proposition à Fox Interactive en 2000 mais n’a jamais obtenu l’approbation.

Ce n’est pas pour moins, car The Simpsons: Bug Squad n’a pas été réalisé par la famille la plus célèbre de Springfield ni par aucun de ses personnages emblématiques. En réalité, le joueur contrôlerait un insecte volant dans différentes parties de la ville, celles-ci avec la conception originale du dessin animé, ce serait donc une expérience qui permettrait au joueur d’entrer dans différentes parties de Springfield pour rencontrer les personnages dans différentes situations.

Quel est votre jeu Simpsons préféré?

